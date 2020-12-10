Елена Зеленская присоединилась к совещанию Кабинета Министров Украины, которое касалось реформирования системы школьного питания. Первая леди продемонстрировала изысканный образ в деловом стиле, чем покорила публику.

С 1 января 2021 года начнется новый период в системе школьного питания – вступят в силу обновленный Санитарный регламент, новые гигиенические требования к пищеблокам и методология закупок. К обсуждению следующих шагов реформирования отрасли присоединилась Елена Зеленская. На личной странице в инстаграме она опубликовала фото с совещания Кабинета Министров Украины и поделилась собственными впечатлениями.

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Первая леди подчеркнула, что меню школьных обедов не обновлялось десятки лет, поэтому детям приходится питаться по тем же стандартам, что и двадцать-тридцать лет назад их родителям. Она подчеркнула, что уже с 1 января продажа в столовых чипсов, сосисок, копченостей будет запрещена, зато появится больше злаков, фруктов.

"Я тоже мама и понимаю, как важно с самых маленьких лет сформировать у ребенка привычку здорового питания. Как хочется, чтобы на перемене ребенок с удовольствием бежал в столовую, а не в соседний киоск за снэками", – написала Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Первая леди для важного официального мероприятия выбрала довольно сдержанный наряд в спокойных цветах. На ней классический пиджак темно-серого цвета. Талию подчеркнул черный кожаный пояс, а стильная рубашка персикового цвета прекрасно контрастировала с жакетом. Завершил look черный низ, который она не засветила на камеру, поскольку позировала сидя.

Стоит добавить, что в этом пиджаке Елена Зеленская уже появлялась на публике раньше. В нем она посещала Мыстецкий арсенал зимой этого года. Новый образ первая леди довершила сдержанной прической, собрав волосы в низкий пучок, лаконичными серебряными серьгами-кольцами и легким макияжем. Как и во время любых публичных мероприятий, Зеленская предстала в защитной маске.



Елена Зеленская в классическом пиджаке / Фото Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская в классическом пиджаке / Фото Instagram / @olenazelenska_official