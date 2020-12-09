В черной кофте и брюках: Елена Зеленская показала стильный образ – фото
Первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала стильный образ на рабочей встрече. На этой неделе в Киевской области открылся новый приют для пострадавших от домашнего насилия, построенный за счет областного бюджета. Туда жена президента прибыла в красивом наряде.
Елена Зеленская на личной странице в инстаграме распространила сообщение, в котором рассказала о домашнем насилии. Также она показала несколько фотографий, где вместе с Машей Ефросининой побывала в новом приюте для пострадавших от домашнего насилия.
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Для меня эта тема не является легкой, как, пожалуй, и для каждого из вас. Но она важна. Более того, я считаю своим долгом открыто говорить о ней, тем самым подчеркивая – насилие нельзя замалчивать,
– написала в публикации Зеленская.
Она показала несколько фотографий из нового приюта и показала условия проживания. Люди, подвергшиеся насилию, имеют возможность круглосуточно находиться там, а также получают психологическую помощь от специалистов.
Образ Елены Зеленской
Для такой поездки первая леди выбрала черный oversize свитер с высокой горловиной. Соединила его с вишневыми облегающими брюками. Стройную талию Елена Зеленская подчеркнула с помощью ремня черного цвета.
Волосы жена президента уложила ровно и забрала на один бок. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Елена не забывает о защите от коронавируса, поэтому не появляется на публике без маски. На этот раз она выбрала черную маску, которая гармонично сочеталась с ее аутфитом. Довершила look изысканными серьгами.
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Как получить психологическую помощь?
Также в публикации Зеленская рассказала, что получить психологическую помощь и попасть в приют, что также называют шелтером, можно нескольким лицам. Для того, чтобы это сделать, нужно выполнить несколько следующих пунктов.
- Позвонить на правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию по номеру 1547. Здесь человеку окажут первую психологическую помощь и проконсультируют относительно дальнейших действий.
- Обратиться на национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия – 116 123, где вам подскажут, какую помощь вы можете получить в вашем городе и как попасть в ближайший шелтер.
- Обратиться в полицию по номеру 102.
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