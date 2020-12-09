Первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала стильный образ на рабочей встрече. На этой неделе в Киевской области открылся новый приют для пострадавших от домашнего насилия, построенный за счет областного бюджета. Туда жена президента прибыла в красивом наряде.

Елена Зеленская на личной странице в инстаграме распространила сообщение, в котором рассказала о домашнем насилии. Также она показала несколько фотографий, где вместе с Машей Ефросининой побывала в новом приюте для пострадавших от домашнего насилия.

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Для меня эта тема не является легкой, как, пожалуй, и для каждого из вас. Но она важна. Более того, я считаю своим долгом открыто говорить о ней, тем самым подчеркивая – насилие нельзя замалчивать,

– написала в публикации Зеленская.

Она показала несколько фотографий из нового приюта и показала условия проживания. Люди, подвергшиеся насилию, имеют возможность круглосуточно находиться там, а также получают психологическую помощь от специалистов.

Образ Елены Зеленской

Для такой поездки первая леди выбрала черный oversize свитер с высокой горловиной. Соединила его с вишневыми облегающими брюками. Стройную талию Елена Зеленская подчеркнула с помощью ремня черного цвета.

Волосы жена президента уложила ровно и забрала на один бок. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Елена не забывает о защите от коронавируса, поэтому не появляется на публике без маски. На этот раз она выбрала черную маску, которая гармонично сочеталась с ее аутфитом. Довершила look изысканными серьгами.

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Как получить психологическую помощь?

Также в публикации Зеленская рассказала, что получить психологическую помощь и попасть в приют, что также называют шелтером, можно нескольким лицам. Для того, чтобы это сделать, нужно выполнить несколько следующих пунктов.