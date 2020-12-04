Первая леди Украины Елена Зеленская посетила киевский музей в темноте "Три после полуночи". Туда супруга президента пришла в классическом черном костюме и очаровала присутствующих изысканным образом.

3 декабря отметили Международный день людей с инвалидностью. Елена Зеленская на личной странице в Инстаграме опубликовала сообщение, где указала, что решила не говорить о трудностях, которые есть у людей с инвалидностью, а почувствовать, с какими препятствиями они сталкиваются в обычной жизни.

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Именно поэтому Зеленская отправилась в киевский музей "Три после полуночи". В это заведение она пригласила вместе с собой Посла Канады в Украине госпожа Лариса Галадзу и Посла Германии в Украине госпожу Анка Фельдгузен. Елена рассказала, что все экскурсии проходили в полной темноте в сопровождении людей с недостатками зрения. Женщины час блуждали по темным комнатам, которые воспроизводят места нашей жизни. Они пытались "увидеть" мир глазами человека, который не видит, а чувствует.

Образ Елены Зеленской

Для такой поездки первая леди выбрала классический костюм черного цвета, состоящий из брюк со стрелками и удлиненного пиджака. Также Елена надела черную кофту. Соединила look со светлой обувью.

Волосы Зеленская аккуратно уложила в локоны и забрала обратно. Среди аксессуаров ее образ дополняли лаконичная подвеска и серьги. На лице первая леди сделала повседневный макияж с акцентом на глаза. Во время общения с сотрудницей музея Елена Зеленская надела черную защитную маску. Она сняла ее только для того, чтобы сделать фото, но даже при съемке стояла на безопасном дистанции.



Елена Зеленская в черном костюме / Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская в черном костюме и маске / Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская в музее "Третья после полуночи"/ Instagram / @olenazelenska_official