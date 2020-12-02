Первая леди Украины продолжает строить безбарьерную страну. Елена Зеленская провела встречу с министром цифровой трансформации и представительницей ПРООН. Для мероприятия она подобрала изысканный наряд винного цвета.

На личной странице в инстаграме Елена Зеленская объявила о появлении нового раздела на государственном портале "Дия" – "Дия. Без барьеров". Он будет содержать каталог услуг для пожилых людей, людей с инвалидностью, родителей маленьких детей и других социальных групп.

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Разработку сервиса первая леди обсудила с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и постоянной представительницей ПРООН в Украине Дафиной Герчевой. Вместе они планируют создать новое подразделение "Дии" "Трудоустройство" и образовательные сериалы "Безбарьерная грамотность" и "Государство без барьеров".

Барьеров немало. Но я уверена: непреодолимыми они кажутся только на старте. Безбарьерность должна быть общественной нормой,

– написала Елена Зеленская.

Элегантный образ Елены Зеленской

Для рабочей встречи первая леди выбрала наряд винного цвета. На ней классический пиджак и топ в тон. На фото она изображена сидя за столом, поэтому предположить, каким является низ look'а, сложно. Елена Зеленская известна своей привязанностью к монохромным образам, поэтому могла подобрать классические брюки винного цвета.

Она предстала с изысканной укладкой и легким макияжем со стрелками. Из аксессуаров первая леди выбрала лаконичные золотые серьги. Во время мероприятия Зеленская была в черной защитной маске, соблюдая карантинные ограничения.



Елена Зеленская / Фото Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская / Фото Instagram / @olenazelenska_official