Первая леди Украины Елена Зеленская провела деловую встречу с представителями крупных компаний и подписала декларацию "Бизнес без барьеров". Для мероприятия она выбрала безупречный костюм.

На личной странице в инстаграме Елена Зеленская поделилась результатами встречи с крупными украинскими и международными компаниями. Мероприятие было посвящено внедрению безбарьерных решений в бизнес-процессы – трудоустройству людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи

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Результатом встречи стало подписание декларации "Бизнес без барьеров". Елена Зеленская и представители компаний договорились до конца этого года зафиксировать достижения и определиться с планами на ближайшие годы.

"Наша общая мечта – построить в Украине безбарьерный бизнес, а ближайшая цель – преодолеть те барьеры, которые возникают при поиске сотрудников и приеме их на работу, адаптации работника на рабочем месте и в коллективе. Эти направления актуальны для всех общественных групп, в частности людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи", – подчеркнула первая леди страны.

Образ Елены Зеленской

Для делового мероприятия первая леди выбрала изысканный наряд. Она предстала в белоснежном твидовом костюме с пуговицами. Пиджак безупречно подчеркивал ее женственный силуэт. Костюм Елена Зеленская дополнила черной рубашкой из легкой ткани, придерживаясь официального дресс-кода.

Она довершила образ сдержанной прической, собрав волосы в стильный низкий пучок, и лаконичными аксессуарами – серьгами с камнями. Красивую внешность первая леди подчеркнула дневным макияжем с помадой пудрового цвета.

Елена Зеленская в изысканном костюме / Фото офис Президента

Елена Зеленская в изысканном костюме / Фото офис Президента

Первая леди выглядела чрезвычайно элегантно и в который раз покорила интернет-сообщество фантастическим стилем. Стоит добавить, что представители крупных компаний соблюли карантинные ограничения, сама же Елена Зеленская появилась на встрече без защитной маски.

Елена Зеленская в изысканном костюме / Фото офис Президента