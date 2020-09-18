Культовая 62-летняя певица Мадонна не теряет своего шарма с возрастом. Несмотря на это, женщина поделилась архивным снимком своей молодости и удивила сеть.

Американская певица Мадонна является самой успешной женщиной в истории музыки. В 2000-х звезда стояла на вершине карьеры и даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. На днях она опубликовала в своем инстаграме архивное фото и вспомнила молодость.

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На фотографии певица позировала в черном топе на тонких бретелях. Однако наибольший акцент звезда сделала именно на макияже. На глазах Мадонны белые и черные тени, что, отметим, очень привычно для стиля 90-х годов. Она интенсивно приподняла брови и наложила искусственные ресницы. Певица дополнила макияж глянцевой персиковой помадой и нарисовала мушку.

Знаменитость уложила волосы сзади, однако выпустила гривку и зачесала ее на левый бок. В прическу она также вложила ромашку. Образ завершили массивные серьги-камушки.



Мадонна в стиле 90-х / Instagram / @madonna

Фотография Мадонны переносит в стиль 1990-2000-х годов. Поклонников поразил такой снимок, но они положительно прокомментировали сообщение. "Культовый образ", "Обожаю Мадонну и эту фотографию", "Она богиня", "Наша прекрасная королева", "Один из моих любимых look певицы".

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