Культова 62-річна співачка Мадонна не втрачає свого шарму з віком. Незважаючи на це, жінка поділилась архівним знімком зі своєї молодості та здивувала мережу.

Американська співачка Мадонна є найуспішнішою жінкою в історії музики. У 2000-х зірка стояла на вершині кар'єри та навіть потрапила в Книгу рекордів Гіннеса. Днями вона опублікувала в своєму інстаграмі архівне фото та пригадала молодість.

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На світлині співачка позувала в чорному топі на тонких бретелях. Проте найбільший акцент зірка зробила саме на макіяжі. На очах Мадонни білі та чорні тіні, що, зазначимо, дуже звично для стилю 90-х років. Вона інтенсивно підкреслила брови та наклала штучні вії. Співачка доповнила макіяж глянцевою персиковою помадою і намалювала мушку.

Знаменитість вклала волосся ззаду, проте випустила гривку та зачесала її на лівий бік. У зачіску вона також вклала ромашку. Образ завершили масивні сережки-камінці.



Мадонна в стилі 90-х / Instagram / @madonna

Світлина Мадонни переносить в стиль 1990-2000-х років. Шанувальників вразив такий знімок, але вони позитивно прокоментували допис. "Культовий образ", "Обожнюю Мадонну та цю світлину", "Вона богиня", "Наша прекрасна королева", "Один з моїх улюблених look співачки".

Пропонуємо переглянути й інші архівні світлини Мадонни.