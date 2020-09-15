Британская певица Рита Ора любит следить за модными трендами и является частой гостьей различных fashion-событий. На этот раз она показала образ, на который стоит обратить внимание и, возможно, приобрести для своей коллекции.

29-летняя Рита Ора опубликовала в своем Инстаграме фото, где позирует в стильном штанному костюме немецкого бренда Marcell von Berlin. Цвет костюма – глубоко оранжевый, то есть именно такой, который рекомендуют носить в следующих сезонах весна-лето 2021 в Институте цвета Pantone. Что интересно, жакет Ора надела на голое тело.

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В частности, штаны костюмы широкого кроя и жакет "с мужского плеча" не выходят из моды как минимум год-два, поэтому стоит надеяться, что в следующем году он будет не менее популярен. Свой look британская модница дополнила осенней обувью на высоком каблуке белого цвета с черным принтом. Ее образ был также дополнен стильной укладкой волос и ярким макияжем с акцентом на вишневые губы.

"Быстрый пост в костюме, который мне так нравится!" – подписала фото в Инстаграме певица.



Рита Ора в трендовом костюме от Marcell von Berlin / Instagram / @ritaora

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Добавим, что Ора снялась в фотосессии для бренда в других, не менее стильных образах: в платье с леопардовым принтом и в зеленом трикотажном платье.