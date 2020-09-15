Британська співачка Ріта Ора любить стежити за модними трендами і є частою гостею різних fashion-подій. Цього разу вона показала образ, на який варто звернути увагу та, можливо, придбати для власної колекції.

29-річна Ріта Ора опублікувала у своєму інстаграмі фото, де позує у стильному штанному костюмі німецького бренду Marcell von Berlin. Колір костюму – глибоко помаранчевий, тобто саме такий, який рекомендують носити у наступних сезонах весна-літо 2021 в Інституті кольору Pantone. Що цікаво, жакет Ріта Ора одягнула на голе тіло.

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Зокрема, штанні костюми широкого крою та жакет "з чоловічого плеча" не виходять з моди як мінімум рік-два, тому варто сподіватись, що наступного року він буде не менш популярний. Свій look британська модниця доповнила осіннім взуттям на високих підборах білого кольору з чорним принтом. Її образ був також доповнений стильною укладкою волосся та яскравим макіяжем з акцентом на вишневі губи.

"Швидкий допис в костюмі, який мені так подобається!" – підписала фото в інстаграмі співачка.



Ріта Ора в трендовому костюмі від Marcell von Berlin / Instagram / @ritaora

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Додамо, що Ріта Ора знялась у фотосесії для бренду в інших, не менш стильних образах: в сукні з леопардовим принтом та в зеленому трикотажному платті.