Ретроградный Меркурий: у кого из знаков зодиака скоро начнутся проблемы

С 1 по 25 апреля – ретроградный Меркурий. Это астрономическое явление, когда кажется, что первая планета от Солнца начинает вращаться в обратную сторону.

Во время ретроградного Меркурия у трех знаков зодиака начнутся проблемы. В частности, у Водолея, Льва и Рыб, пишет LifeStyle 24.

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Водолей

В целом апрель будет для вас успешным. Впрочем, могут вылезти проблемы, на которые вы уже так давно пытаетесь закрывать глаза.

Уделите внимание тому, что вас беспокоит. Решитесь наконец-то изменить свою жизнь к лучшему. Этот рост будет через боль. Однако, не сдавайтесь. У вас все получится.

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Лев

Во время ретроградного Меркурия у вас начнутся проблемы в личной жизни. Справиться будет нелегко. Впрочем, вам это под силу.

Кстати, возьмите отпуск. Сейчас это действительно необходимо.

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Рыбы

У вас возможны проблемы. Выяснится, что любимый человек уже длительное время изменяет.

Воспринять горькую правду будет трудно. Впрочем, как бы это сейчас не звучало, вот увидите, – все к лучшему.

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