Ромео Бекхэм, сын Виктории и Дэвида, уже длительное время встречается с Мией Риган. Виктория Бекхэм предложила девушке сняться в рекламной кампании для ее бренда одежды.

Ромео, сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, больше года находится в отношениях с Мией Риган. Матери, похоже, настолько понравилась девушка, что она пригласила ее принять участие в рекламном кампейне бренда. Фото Мия опубликовала в своем инстаграме.

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Мия Риган является инстаграм-инфлуэнсером. Она известна как фэшн-блогер поколения Z. Девушка набирает все больше поклонников благодаря интересному монтажу фотографий, который был также использован для рекламной кампании.

Как одежда бренда Виктории Бекхэм подходила Мии Риган

Девушка позировала в нескольких образах. Одним из таких были синие брюки в полоску на низкой посадке и блузка розовых и красных тонов с принтом. Для второго образа Мия примерила широкие брюки с черным лифом, массивными кроссовками и классическим тренчем. Следующие аутфиты были комбинацией из блузок, брюк и лифа.

Мия уложила волосы в пучок сзади, чтобы продемонстрировать одежду во всех деталях. Она также сделала нюдовый макияж с черными стрелками. Стильные образы девушка сочетала вместе с украшениями на шее.

Прекрасная одежда – новый выпуск бренда Виктории Бекхэм,

- подписала фотографии Мия Риган.

Подписчики оценили такие образы на девушке. "Невероятно", "Почему это так прекрасно?", "Королева"," это сделает коллекцию Бекхэм трендовой", "Будущая модель", – написали поклонники.

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