Ромео Бекхем, син Вікторії та Девіда, вже тривалий час зустрічається з Мією Ріган. Вікторія Бекхем запропонувала дівчині знятися в рекламній кампанії для її бренду одягу.

Ромео, син Вікторії та Девіда Бекхемів, більше року знаходиться в стосунках з Мією Ріган. Матері, схоже, настільки сподобалась дівчина, що вона запросила її взяти участь в рекламному кампейну бренду. Фото Мія опублікувала в своєму інстаграмі.

Читайте також У модному піджаку: Вікторія Бекхем продемонструвала трендове вбрання осені 2020 – відео

Мія Ріган є інстаграм-інфлуенсеркою. Вона відома як фешн-блогер покоління Z. Дівчина набирає все більше прихильників завдяки цікавому монтажу фотографій, який був також використаний для рекламної кампанії.

Як одяг бренду Вікторії Бекхем пасував Мії Ріган

Дівчина позувала у декількох образах. Одним з таких були сині штани в смужку на низькій посадці та блузка рожевих і червоних тонів з принтом. Для другого образу Мія приміряла широкі штани з чорним ліфом, масивними кросівками та класичним тренчем. Наступні аутфіти були комбінацією з блузок, штанів та ліфу.

Мія вклала волосся в пучок ззаду, щоб продемонструвати одяг у всіх деталях. Вона також зробила нюдовий макіяж з чорними стрілками. Стильні образи дівчина поєднувала разом з прикрасами на шиї.

Прекрасний одяг – новий випуск бренду Вікторії Бекхем,

– підписала світлини Мія Ріган.

Підписники оцінили такі образи на дівчині. "Неймовірно", "Чому це так прекрасно?", "Королева", "Це зробить колекцію Бекхем трендовою", "Майбутня модель", – написали шанувальники.

Для перегляду фото гортайте праворуч: