Відома британська дизайнерка Вікторія Бекхем готує прихильниць до початку нового сезону. Зірка показала варіант трендового вбрання, яке чудово підійде для прохолодної погоди та доповнить багато різноманітних образів.

Вікторія Бекхем є однією із найпопулярніших модельєрок у світі. Вона точно знає, як виглядати стильно та ефектно будь-коли. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала ролик, в якому показала трендовий піжак осені 2020 та навела приклад, з чим його можна носити.

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Стильний образ Вікторії Бекхем

Вікторія показала варіант аутфіту, який підійде для роботи в офісі або ж ділової зустрічі. Ікона стилю вирішила одягнути речі з власного бренду та показати, як їх можна комбінувати.

Головний акцент образу дизайнерка зробила на подовженому піджаку в клітинку. Цей принт актуальний завжди, тому може бути в гардеробі не один сезон. Вікторія поєднала таке вбрання з елегатною сорочкою та яскравою спідницею фіолетового кольору довжини міді. Струнку талію підкреслила за допомогою поясу-ланцююжка.

Варто звернути увагу ще й на взуття. Бекхем поєднала look із високими чоботами, верх яких ховається під спідницею. Поєднання такого взуття та довжини міді дуже актуально восени 2020.