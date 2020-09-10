В модном пиджаке: Виктория Бекхэм продемонстрировала трендовый наряд осени 2020 – видео
Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм готовит поклонниц к началу нового сезона. Звезда показала вариант трендового наряда, который прекрасно подойдет для прохладной погоды и дополнит много разнообразных образов.
Виктория Бекхэм является одной из самых популярных модельеров в мире. Она точно знает, как выглядеть стильно и эффектно когда угодно. На личной странице в инстаграме знаменитость опубликовала ролик, в котором показала трендовый пижак осени 2020 и привела пример, с чем его можно носить.
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Стильный образ Виктории Бекхэм
Виктория показала вариант аутфита, который подойдет для работы в офисе или же деловой встречи. Икона стиля решила надеть вещи из собственного бренда и показать, как их можно комбинировать.
Главный акцент образа дизайнер сделала на удлиненном пиджаке в клетку. Этот принт актуален всегда, поэтому может быть в гардеробе не один сезон. Виктория соединила такой наряд с элегатной рубашкой и яркой юбкой фиолетового цвета длины миди. Стройную талию подчеркнула с помощью пояса-цепочки.
Стоит обратить внимание еще и на обувь. Бекхэм соединила look с высокими сапогами, верх которых скрывается под юбкой. Сочетание такой обуви и длины миди очень актуально осенью 2020.