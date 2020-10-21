Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
Наверное, каждый из нас спрашивал себя, что приготовить на ужин. Ведь, с одной стороны, не хочется долго возиться на кухне, а с другой, хочется вкусных домашних блюд. Поэтому мы предлагаем вам рецепты блюд, которые вы сможете приготовить на ужин очень быстро и при этом будете наслаждаться их вкусом.
Если вы именно тот, кому постоянно не хватает времени на приготовление вкусной пищи, то теперь у вас не будет возможности использовать эту отговорку! Приготовить вкусный ужин можно всего за 30 минут, сообщает 24 канал.
Читайте также: Какой приготовить обед на работу: идеи на каждый день
Рецепты, которые можно приготовить на ужин быстро и легко
Гнезда со спагетти с фаршем, сыром и помидорами
Вкусный рецепт блюда из спагетти и фарша на ужин
Гнезда со спагетти с мясным фаршем, помидорами и сыром, запеченные в духовке, – это очень вкусное блюдо. Если вы любите макароны с мясом, то обязательно попробуйте приготовить спагетти по этому рецепту.
Способ приготовления спагетти с фаршем:
- Прежде всего подготовьте продукты. Кетчуп и майонез смешайте для соуса. Лук потрите и добавьте в фарш. Посолите, поперчите и перемешайте.
- В кастрюле дайте закипеть 2 л воды, добавьте 2 ч. л. соли. Варите спагетти в воде около 5 – 6 минут до полуготовности. Воду всю не сливайте, оставьте 50 – 70 мл.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите спагетти в форму в виде гнезд. Для этого надо накрутить их на вилку, сделав внутри место для начинки. Для вашего удобства, готовые гнезда со спагетти можно купить в магазине.
- Смажьте гнезда из спагетти соусом. В углубление положите фарш. На каждое гнездо поставьте кусочек помидора.
- Сверху на мелкой терке натрите сыр. В форму вылейте воду, оставшуюся после варки макарон.
- Запекать в духовке такие гнезда нужно 20 – 25 минут при 180 градусах. Если фарш свиной, а не куриный – увеличьте время приготовления на 15 минут.
- Подавать к столу гнезда из фарша и сыра можно посыпав мелко петрушкой или укропом.
Спагетти с фаршем и сыром поразят своим вкусом каждого
Жаркое по-домашнему
Ингредиенты:
1,5 кг картофеля;
500 г мяса (свинина);
1 лук;
1 морковь;
1 лавровый лист;
1 пучок укропа;
соль, перец.
Рецепт приготовления тушеной картошки с мясом:
- Нарежьте мясо кубиками и положите на раскаленную сковородку с небольшим количеством масла. Жарьте мясо на большом огне в течение 5 минут. После того, как мясо зарумянится – огонь уменьшить.
- Пока жарится мясо, небольшими кубиками порежьте лук. Натрите на крупной терке одну морковь.
- Добавьте порезанный лук к мясу и жарьте 2-3 минуты. Добавьте тертую морковь и жарьте еще 2 минуты.
- Мясо с овощами залейте стаканом кипятка и тушите на небольшом огне.
- Порежьте картофель маленькими кубиками и положите в кастрюлю. Сюда же выложите тушеное мясо с овощами. Залейте все кипятком так, чтобы вода покрыла картофель. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на огонь, добавьте лавровый лист и накройте крышкой. Тушить 15-20 минут.
- К столу подавайте с мелко нарезанным укропом.
Жаркое по-домашнему
Паста карбонара с курицей
Ингредиенты:
400 г спагетти твердых сортов;
200 г куриного филе;
3 яйца;
100 мл сливок;
50 г твердого сыра;
2 зубчика чеснока;
специи.
Рецепт приготовления карбонара с курицей:
- Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и обжарьте его на сковороде до полной готовности. Добавьте к мясу измельченный чеснок и сливки. Протушить все на легком огне, добавив к соусу специи по вкусу (соль, перец, базилик).
- В отдельной посуде сварите спагетти. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли и потертым сыром. Высыпьте готовое спагетти к мясу и залейте все взбитым яйцом. Протушите карбонару в течение 5 минут на легком огне.
Паста карбонара с курицей
Жульен с грибами и курицей
Ингредиенты:
куриное филе - 500 г;
шампиньоны (или лесные грибы) - 300 г;
лук - 200 г;
твердый сыр - 200 г;
сливки (или сметана) - 300 г;
мука - 2 ст.л .;
соль - по вкусу;
перец - по вкусу;
масло - по вкусу.
Рецепт приготовления жульена с грибами и курицей:
- Куриное филе отварите до готовности. Охладите и нарежьте соломкой. Лук и грибы почистите и также нарежьте соломкой.
- Обжарьте лук на растительном масле, добавьте грибы и жарьте 10-15 минут, чтобы испарилась вся жидкость. Добавьте филе, посолите, поперчите и снимите с огня.
- На сухой сковороде обжарьте муку. Добавьте сливки, посолите, поперчите и доведите соус до кипения. Добавляем в соус грибы с луком и курицей. Перемешайте и снимите с огня. Натрите сыр на терке.
- В форму для выпечки выложите массу из грибов и мяса, посыпьте сыром. Ставьте в разогретую духовку и выпекайте 30 минут до золотистого цвета. Форму не накрывайте крышкой. Подавайте горячим.
Жульен с грибами и сыром
Греческий салат
Ингредиенты:
2 средних спелых помидора;
200 г спелых помидоров черри;
1 средняя очищенная луковица;
1 огурец;
1 горсть свежего укропа;
1 зеленый перец;
1 горсть свежих листьев мяты;
1 большая горсть черных оливок без косточек;
1 столовая ложка красного винного уксуса;
3 столовые ложки оливкового масла;
морская соль;
1 чайная ложка сушеного орегано;
200 г сыра фета.
Рецепт приготовления греческого салата на ужин:
- Нарежьте средний помидор на небольшие дольки, а помидоры черри разрежьте пополам. Положите все помидоры в большую салатницу.
- Нарежьте лук тоненькими полосками и добавьте к помидорам. Огурец нарежьте толстыми ломтиками. Из перца удалите косточки и нарежьте кольцами и добавьте их в салат вместе с огурцом.
- Мелко порубите укроп и большую часть листьев мяты. Переложите нарезанную зелень в миску с салатом, выжмите оливки таким образом, чтобы выдавить из них остатки жидкости, потом тоже положите в салат.
- Добавьте щепотку соли, красный уксус и оливковое масло. Быстро перемешайте все руками. Дайте салату постоять около минуты, чтобы овощи впитали в себя дополнительные вкусы и ароматы.
- Сверху положите большой кусок сыра фета и несколько оливок. Посыпьте орегано и листьями мяты, сбрызните оливковым маслом.
Рецепт греческого салата на ужин от Джейми Оливера
Фрикадельки от Франчески
Что приготовить на ужин – рецепт фрикаделек
Ингредиенты:
500 г говяжьего фарша;
40 г молотых сухарей и немного для панировки;
30 г тертого сыра;
175 мл молока;
150 мл оливкового масла Extra Virgin;
800 г консервированных томатов в собственном соку;
2 лавровых листа;
2 зубчика чеснока (мелко натереть);
1/2 пучка петрушки (мелко порубить);
1 ч.л. сушеного орегано;
2 яйца;
щепотка перца чили.
Рецепт приготовления фрикаделек на ужин:
- Смешайте все ингредиенты для фрикаделек – фарш, сухари, тертый сыр, молоко, чеснок, петрушку, орегано, яйца и перец чили. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите полученный фарш на небольшие кусочки по 45 г и скатайте из них шарики. Они должны получиться не слишком плотными. Обваляйте мясные шарики в молотых сухарях.
- Разогрейте духовку до 190С. Оливковое масло прогрейте на сковороде и обжарьте на нем мясные шарики до корочки.
- Переложите в противень для запекания, добавьте консервированные томаты, добавьте оливковое масло, соль и лавровые листы. Запекайте 30 минут, каждые 10 минут поливайте фрикадельки соусом. Подавайте присыпав тертым сыром.
Читайте также: Что приготовить из картофеля: три простых рецепта от Гордона Рамзи
Запеченные куриные крылышки с травами
Что приготовить на ужин – рецепт запечних куриных крылышек
Ингредиенты:
1 кг куриных крыльев без кончиков;
3 ст.л. оливкового масла;
сок половинки лимона;
порубленные несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени.
Рецепт приготовления куриных крылышек на ужин:
- Разогрейте духовку до 220С. Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (немного оставьте). Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку.
- Готовьте 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут. Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком и подавайте. По желанию можно дополнительно приготовить гарнир из картофеля или риса.
Читайте также: Что приготовить на ужин в мультиварке: рецепты вкусных блюд
Куриная грудка с тушеными овощами и картофельной запеканкой
Что приготовить на ужин – рецепт куриной грудки с картофельной запеканкой
Ингредиенты:
800 г картофеля;
3 луковицы;
оливковое масло;
1 куриный бульонный кубик;
½ пучка свежего базилика;
100 мл сливок;
30 г сыра пармезан;
4 куриные грудки весом по 120 г;
несколько веточек свежего розмарина;
2 ломтика бекона;
200 г лука-порей;
200 г шпината;
200 г замороженного гороха.
Рецепт приготовления куриной грудки с тушеными овощами и картофельной запеканкой на ужин:
- Разогрейте духовку в режиме гриль и вскипятите воду. Нарежьте картофель тонкими слайсами, залейте кипятком и оставьте вариться под крышкой в течение 8-10 минут.
- Очистите лук и нарежьте так же, как картофель. Обжарьте на оливковом масле лук вместе с морской солью, черным перцем и бульонным кубиком. Если лук будет пригорать, добавьте немного воды.
- Выложите курицу на лист бумаги для запекания, натрите солью, перцем и посыпьте розмарином. Отбейте грудки скалкой.
- Обжарьте курицу на сковороде с 1 столовой ложкой оливкового масла по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и готовности.
- Слейте воду с картофеля, добавьте лук, перемешайте и выложите в форму для запекания. Залейте сливками, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку.
- Лук-порей порежьте вдоль, промойте и мелко порежьте. Тушите с 1 ложкой оливкового масла, постоянно помешивая. Порежьте бекон и добавьте к курице, слегка обжарьте.
- Добавьте шпинат и горох к луку-порей и тушите, пока горох не станет мягким. Выложите курицу на "подушку" из овощей и подавайте с картофельной запеканкой.
Читайте также: Рецепты шашлыка из свинины, баранины и курицы, которые можно приготовить на природе
Гратен из цукини
Что приготовить на ужин – рецепт гратена из цукини
Ингредиенты:
2 ст. л. утиного жира (или оливкового масла);
3 луковицы, очень тонко нарезать;
180 г риса басмати;
7 средних цуккини, тонко нарезать (можно заменить на обычный кабачок);
500 мл куриного или овощного бульона;
150 г твердого сыра;
морская соль и молотый черный перец;
оливковое масло.
Рецепт приготовления гратена из цуккини на ужин:
- Поставьте на слабый огонь большую сковороду, добавьте в нее утиный жир (или оливковое масло) и немного воды. Когда жир растопится и нагреется, добавьте нарезанный лук и жарьте, пока он не станет мягким. Тем временем тщательно промойте рис холодной проточной водой.
- Когда лук будет готов , добавьте в сковороду цуккини и рис. Перемешайте и влейте горячий бульон. Прибавьте огонь и готовьте 5 минут, периодически помешивая. В смеси должна остаться жидкость, поэтому при необходимости долейте немного бульона. Снимите сковороду с огня и добавьте в нее 100 г тертого сыра. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Смажьте маслом форму для запекания или неглубокую керамическую кастрюлю. Выложите в форму смесь таким образом, чтобы большая часть ломтиков цукини была сверху – тогда жидкость будет меньше выкипать. Посыпьте сыром, который остался.
- Поставьте в духовку, разогретую до 190С, на 20 минут. Верх гратена должен подрумяниться, а рис полностью свариться и впитать большую часть жидкости. Подавайте с мясом или рыбой и свежим овощным салатом. По желанию – посыпьте сверху кукурузой.
Читайте также: Горячий шоколад для взрослых: несколько простых рецептов
Спагетти с фрикадельками
Что приготовить на ужин – рецепт спагетти с фрикадельками
Ингредиенты:
500 г спагетти;
800 г консервированных томатов в собственном соку;
250 г говяжьего фарша;
250 г свиного фарша;
2 кусочка черствого хлеба (предварительно удалить кожицу);
несколько листьев свежего базилика;
1 веточка свежего розмарина;
половинка сушеного перца чили;
1 яйцо;
морская соль и молотый черный перец.
Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками на ужин:
- Измельчите 2 кусочка черствого хлеба до состояния мелкой крошки. Порубите листья базилика и розмарина, в большой миске смешайте с говяжьим и свиным фаршем. Покрошите в блюдо перец чили, добавьте сырое яйцо и крошку из хлеба. Посолите и поперчите, все смешайте и раскатайте шарики диаметром 1,5 см (в среднем, их должно получиться 40 штук).
- Выложите консервированные томаты в большую сковородку и поставьте ее на медленный огонь. В другую сковороду влейте столовую ложку оливкового масла, поставьте на средний огонь и выложите фрикадельки, обжаривайте их в течение 5-10 минут, до образования золотистой корочки. Переложите подрумяненные фрикадельки в сковороду к соусу, перемешайте, накройте крышкой и оставьте тушиться до полной готовности фрикаделек.
- За 10 минут до готовности фрикаделек – опустите спагетти в кипящую подсоленную воду и варите до полной готовности, периодически помешивая. Когда спагетти достигнут состояния "аль денте" (останутся твердоватыми, но уже не будут жесткими), откиньте на дуршлаг. Добавьте пасту к фрикаделькам в соусе. Или разложите пасту по глубоким тарелкам, сверху положите фрикадельки и полейте соусом, украсьте тертым пармезаном, листьями базилика и несколькими каплями оливкового масла.
Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками от Джейми Оливера (видео)
Паста с травами
Ингредиенты:
3 яйца;
300 граммов спагетти;
свежая петрушка, базилик;
100 граммов тертого пармезана;
8 ст. л. сливочного масла;
соль, перец по вкусу.
Рецепт приготовления пасты с травами на ужин:
- Отварите спагетти до состояния аль денте (около 7 минут в кипящей воде в зависимости от вида макарон).
- Пока макароны варятся, разбейте яйца, добавьте к ним травы, пармезан, специи и хорошо взбейте.
- Когда паста будет готова, слейте воду и верните спагетти в горячую кастрюлю. Залейте макароны яичной смесью, интенсивно перемешайте в течение 2-3 минут. Добавьте сливочное масло и перемешайте еще раз.
- По желанию, в пасту можно добавить любые ингредиенты, которые вам по вкусу: томаты, креветки или тунец.
Паста с травами