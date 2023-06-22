7 важнейших дел в огороде до конца июня: что обязательно нужно сделать

Июнь является очень активным месяцем для огородников. В течение этого месяца они сосредотачиваются на уходе за растениями, снабжают их питательными веществами, выполняют обрезку и опрыскивание.

Также огородники уделяют внимание обработке почвы и сбору урожая. Впрочем, чтобы было что собирать, нужно провести ряд процедур на огороде. Что нужно успеть сделать на огороде до конца июня – подскажет 24 Канал.

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Список работ на огороде в июне

В первый месяц лета начинается окучивание овощей. Это означает покрытие стебля землей, образуя небольшой холмик. Окучивание – полезная процедура, которая укрепляет корни растений и обогащает почву кислородом. Картофель, помидоры, огурцы и капусту особенно следует окучивать.



Окучивание овощей / Фото Ferma.expert

Защита от вредителей и болезней – то, чем нужно заняться в первый летний месяц. После пересадки растений в открытый грунт в июне нужно опрыскивать растения, чтобы защитить их от насекомых.

– то, чем нужно заняться в первый летний месяц. После пересадки растений в открытый грунт в июне нужно опрыскивать растения, чтобы защитить их от насекомых. Питание и обработка почвы имеют значение для потенциального уборки урожая. В частности, удобрение необходимо для созревания плодов. В то же время за почвой нужно ухаживать, чтобы удержать влагу в жару. С этой же целью проводим сапание и мульчирование земли.



Мульчирование земли / Фото "Аптека садовода"

Не стоит забывать о пасынковании – обрезка ненужных боковых побегов. Процедуру выполняют, чтобы растение не тратило силы впустую. Преимущественно пасынковать нужно помидоры.



Пасынкование / Фото с ютуба

Если хотите размножать ягоду, можете удалить усы клубники. Оставлять следует только те усы, из которых хотите, чтобы выросли новые растения. Рекомендуется замульчировать клубнику, чтобы под растением оставалось больше влаги.

усы клубники. Оставлять следует только те усы, из которых хотите, чтобы выросли новые растения. Рекомендуется замульчировать клубнику, чтобы под растением оставалось больше влаги. Прополка – важный процесс, который желательно выполнить в июне. Потому что в теплое время появятся очень много сорняков, и вырвать их нужно как можно скорее, пока это легко делать.



Прополка / Фото "Хозяин.Дом.Сад.Город"