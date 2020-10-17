Погода радует последними солнечными лучами, поэтому самое время совершить небольшое путешествие по Украине. Например, архитектуре и природе Волынской области есть чем удивить путешественников.

Первое упоминание о Волыне было еще в летописях, которые датируются XI веком. В определенный период в состав области входили территории нескольких современных украинских областей, а также современных Беларуси и Польши. Чем же удивит путешественника древнейший регион Украины – читайте в материале LifeStyle24.

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Здесь действительно есть на что посмотреть и чем очароваться. Чего только стоят городок Олыка или долина реки Припять, особенно там, где в нее впадает Стоход.



Волынская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Древняя столица края Луцк

Именно с Луцка стоит начать свое знакомство с прелестями Волыни. Луцк – это один из крупнейших и старейших городов Украины. Город уже существует примерно тысячи лет, но точной даты никто не знает. По советской традиции, принято считать, что Луцк впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1085 годом, правда, польские хронисты – Ян Длугош и Мартин Кромер называли более ранние даты – в частности, 1073 и 1018 года.

Из-за такого древнего возраста города, архитектура здесь тоже очень разнообразная.

Луцк с высоты птичьего полета – смотрите видео:

Замок Любарта

Замок Люберта или Луцкий замок – самое известное сооружение Луцка. Этот замок изображен на купюре номиналом 200 гривен.

Крепость построили еще в XIV веке, и состояла она из двух замков: Окольного и Верхнего. Но в первозданном виде сохранился лишь Окольный. Сегодня на его территории действуют несколько музеев: Музей книги и Музей колоколов. Кстати, самому старому колоколу уже более 350 лет!

До пандемии коронавируса COVID-19 в мире, Луцкий замок был излюбленным местом для различных культурных фестивалей.



Замок Любарта осенью / Фото lutsk.rayon.in.ua

Дом архитектора

Дом архитектора, или как его еще называют Лучаны дом с химерами, стал архитектурным памятником уже современности. В 1980 годах этот проект разработал волынский архитектор Ростислав Метельницкий, а оформлением занимался скульптор Николай Головань.

Что касается сооружения, то оно напоминает средневековый замок с чертами готики и барокко, а украшают его (стены, крышу, двор) более 500 скульптур разных стилей.



Дом архитектора Голованя действительно поражает / Фото Романа Домбровского

Также стоит посмотреть в Луцке

Самая старая площадь города и живописная улица Леси Украинки

В целом в Луцке есть много мест, которые стоит посетить. Прежде всего, это старейшая площадь города – Рыночная, где разместилось огромное количество старых каменных зданий и когда-то стояла городская ратуша (ее уничтожил пожар в XVIII веке). Также не забудьте пройтись по пешеходной улице Леси Украинки, где вас встретят многочисленные кофейни, галереи и лавочки.

Религиозная архитектура Луцка

Среди других интересностей отметим Петропавловский костел (XVII-XVIII века), который манит не только своей необычайной архитектурой, но и загадочными и окутанными легендами подземельями. Лютеранская кирха, которая со дня открытия в 1906 году была главным на Волыни храмом немецких колонистов, а сегодня является баптистским Домом Евангелия.

Доминиканский монастырь впервые был возведен в XIV веке, а отстроен в 1321 году. Когда-то он был единственным в Луцке. Монастырь бригидок (XVII век) также достоин внимания, ведь его подземелья ведут прямо к реке Стырь. Большая синагога (XVII век), которая когда-то выполняла оборонительные функции и имеет соответствующую башню, а также Собор Святой Троицы (XV век), с колоколен которого открывается прекрасный вид и самый большой колокол здесь весит 3 тонны.

А на окраинах Луцка есть также много интересной архитектуры. Конечно, особого внимания заслуживает Жидичинский монастырь, о котором, согласно Ипатьевской летописи, упоминали еще в XII веке и куда приезжал молиться князь Даниил Галицкий. Но до сих пор сохранился лишь комплекс, который на месте деревянного построили уже в XVII веке, – это Николаевская церковь с колокольней, дом епископа, здание семинарии. Также недалеко от областного центра, а именно в селе Рокыни, раскинулось настоящее волынское село XIX века, где можно не только познакомиться с древними традициями, но и даже пожениться в старинной часовне.

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Самый длинный жилой дом и памятник гражданской авиации

В самом же городе среди жилых кварталов спрятался самый настоящий пассажирский лайнер – это самый длинный жилой дом в мире. Он расположен на проспекте Соборности и на улице Молодежи. Дом 88 подъездов, которые объединены в 38 адресов, а его длина по оси составляет более 3 километров!



Дом, который похож на медовые соты / Фото volynpost.com

Кроме такого большого дома, здесь еще есть и самолет Ил-18Б. В 1980 годах поставили памятник советской гражданской авиации. Раньше в нем был детский кинотеатр, потом кафе, а сегодня он является закрытым и площадь под его крыльями используется как стихийная парковка.



Не каждый город может похвастаться настоящим самолетом среди жилой застройки / Фото zruchno.travel​

Маленькая, но такая удивительная Олыка

Это один из красивейших городков Волынской области. Хотя его размеры не впечатляют, однако количество исторических памятников на 1 квадратный метр делает Олыку едва ли не самым привлекательным местом в регионе. Разместилась она в 40 километрах от областного центра в сторону Ровно, а первое упоминание о ней датируется еще XII веком. Уже в XVI веке город получил Магдебургское право и с тех пор стал резиденцией знатного рода Радзивиллов, которые здесь проживали до 1939 года, пока советская власть не арестовала последнего его представителя Януша Францишека. После этого город начал приходить в упадок и превратился в поселок городского типа.

Замок Радзвилів

О былом величии Олыки сегодня напоминают собственно замок Радзивиллов с дворцом и фортификациями, который был впервые возведен в XVI веке и потом еще несколько раз перестроен. Сейчас на его территории функционирует психиатрическая больница.

Религиозная архитектура Олыки

Троицкий костел с магнатской усыпальницей (XVII век), считается самым красивым на Волыни. Также достоин внимания старинный костел Петра и Павла (XV век), который украшает портал с треугольным фронтоном. Барочная Сретенская церковь (XVII века) – является самым древним православным храмом в Олыке и где хранится 21 памятник сакрального искусства.

Луцкие ворота (XVI век) - единственный сохранившийся фрагмент мощных городских укреплений.

Красота и уникальность Олыки: смотрите видео

Дыхание Киевской Руси во Владимир-Волынском

Третий по численности город Волынской области (население составляет около 40 тысяч человек), который раскинулся на правом берегу реки Луга. Владимир считается одним из древнейших населенных пунктов всей Украины, поскольку впервые упоминается еще в "Повести временных лет" 988 годом. О его былом величии говорит и то, что он в свое время был как столицей Владимирского, так и Галицко-Волынского княжеств.

Во Владимир-Волынском все дышит историей и каждая эпоха оставила здесь свои следы, в том числе и на архитектуре. Среди самых интересных сооружений города изрядно выделяются:

белокаменный Успенский собор времен Мстислава Изяславича с епископским дворцом и колокольней (XII век);

времен Мстислава Изяславича с епископским дворцом и колокольней (XII век); Васильевская церковь - ротонда (XII-XIV века), не имеющая аналогов в мировой архитектуре;

- (XII-XIV века), не имеющая аналогов в мировой архитектуре; костел Якима и Анны (XVIII век);

(XVIII век); Николаевская церковь (XVIII век).



Упенський собор во Владимир-Волынском имеет давнюю и богатую историю / Фото wikipedia.org

Поселок Зимнее

Близ Владимира, в поселке Зимнее, разместилась еще одна изюминка, а именно-один из древнейших в Украине Святогорский Успенский монастырь (X век), который построил князь Владимир. Это была его резиденция. Весь комплекс состоит из:

Успенского собора (XV век);

(XV век); церкви Иулиании Ольшанской (так называемый княжеский терем);

(так называемый княжеский терем); Троицкой церкви (XV век);

(XV век); пещер ХІ-ХІІ веков и церкви Святого Варлаама , которая спряталась в одной из них;

ХІ-ХІІ веков и , которая спряталась в одной из них; оборонных монастырских стен с башнями (XV век) и колокольни.

Главная же святыня храма – Зимненская икона Богоматери. Кроме того, неподалеку от монастыря в свое время было древнее городище (VI-IX век). Не обойдем вниманием и виды, открывающиеся отсюда на долину Луги и на сам Владимир-Волынский.

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Шацкие озера

Пожалуй, самое популярное место отдыха летом среди жителей Правобережной Украины. В состав Шацкого национального природного парка, который включен в список биосферных заповедников ЮНЕСКО входят более 30 озер, раскинувшихся среди лесных массивов между реками Припять и Западный Буг, а общая их площадь составляет около 70 квадратных километров.

Самым большим и самым глубоким (не только на Волыни, но и во всей Украине) и известным озером Шацкого природного комплекса является Свитязь: площадь его составляет 27,5 квадратных километров, а максимальная глубина – более 58,6 метров. Также своими размерами поражают Пулемецкое, Люцимер и Крымное.



Непревзойденные ландшафты Шацких озер / Фото Леси Арват

Сегодня территория вокруг Шацких озер активно застраивается все новыми базами отдыха и особняками, поэтому нетронутые места потихоньку исчезают. А эта местность славится своим богатым растительным миром, гнездами редких птиц, живописными пейзажами и интересными природными объектами. И несмотря на это, здесь все еще можно найти уголок для отдыха: как активного на воде, так и велосипедного или пешего.

Город Любомль

Еще один древний насалений пункт на Волыни, первое упоминание о котором датируется 1287 годом. Происхождение названия города Любомль связывают с князем Владимиром Васильковичем, который по сути является его основателем. Согласно летописи, монарх тут не только любил отдыхать и проживал вместе с семьей, но и принимал послов, давал распоряжения и даже укрывался от татарского князя Ногая. Также князь укрепил, построил и оживил этот город. В связи с этим в народе возникла легенда, что однажды Владимир выкрикнул "любо мне здесь", а летописцы со своей стороны добавляют, что душа князя здесь радовалась и в благости находилась.

Нынешний Любомль достаточно небольшой – чуть более 10 тысяч человек, но и он может похвастаться исключительными памятниками. В частности, ранее на месте Любомль существовали два городища: Замчище и Шопы. По словам историков, они являются остатками летописного города XIII века.

Кроме того, в городе сохранилось несколько выдающихся зданий. Так, старейшим храмом здесь считается Церковь святого Георгия, которая была построена еще в XIII веке. Также частично до наших дней дожил Дворец Браницких (XVII век), а самый южное его крыло, однако в свое время это был довольно объёмный дворцовый корпус, состоящий из четырех частей. Можно посетить в Любомле старейший римско-католический храм Волынской области – костел Святой Троицы (XV век), что на протяжении своей истории служил и как культовое сооружение, и как крепость. По легенде, его построил король Владислав II Ягайло после победы над татарским войском, которое напало на правителя как раз вблизи Любомыля, когда тот возвращался из похода.



Все, что осталось от Дворца Браницких в Любомле / Фото wikipedia.org

Среди памятников местного значения акцентируем внимание на застройке центральной части, где выделяются несколько интересных каменных (конец XVII-го – начало XX веков), и деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1884 году.

Центр казацкой славы на западе – Берестечко

Есть на Волыни один очень маленький городок, который даже не наберет двух тысяч человек, но его имя знает практически каждый украинец. Рассказываем о непосредственно связанным с казаками городке Берестечко, который стал известным после памятной битвы гетмана Богдана Хмельницкого в 1651 году. Сам же город возник лишь за два века до тех событий, а в 1547 году получил Магдебургское право.

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Битва под Берестечком считается крупнейшей в национально-освободительной истории Украины. В ней с одной стороны участвовали Войско Запорожское под командованием Хмельницкого и союзные ему крымскотатарские воины Исляма III Герая, а с другой – армия Речи Посполитой под руководством короля Яна II Казимира. Согласно историческим источникам, количество поляков составляло около 300 тысяч человек, а украинцев с крымскими татарами – до 130 тысяч. В итоге победу отпраздновала польская армия, однако казаки не были разгромлены, а причиной поражения называют то, что татары неожиданно покинули поле боя и захватили с собой украинского гетмана.

Собственно с казацкими временами связано большинство памятников Берестечка. В частности, заслуживает внимания мемориал "Казацкие могилы", который был построен в 1914 году на месте выше указанной битвы. В состав этого комплекса входят Георгиевский монастырь (XX век), деревянная Михайловская церковь (XVII век) и пантеон погибших казаков.



Комплекс "Казацкие могилы" под Берестечком всегда посещает большое количество туристов / Фото wikipedia.org

Обязательно следует посетить в Берестечко и костел Святой Троицы (XVII век), который является частью одноименного собора (XX век) – оба поражают своим величием и изяществом. К слову, это один из крупнейших храмов в Украине. Также достойны внимания часовня Святой Феклы (XVII век), так называемый Каменный столб (XVI), стоящий на могиле бывшего владельца городка князя Александра Пронского и живописные пейзажи вокруг. Добавим, что неподалеку Берестечка располагается местное "море" – Хренницкое водохранилище, являющееся самым большим искусственно созданным водным объектом области.

Национальный природный парк "Припять-Стоход"

Волынская область может похвастаться еще одной уникальной природной достопримечательностью, которая так напоминает долины Амазонки, правда, намного более очаровательной и магичной. Национальный природный парк "Припять – Стоход" был создан в 2007 году и состоит он из ряда заказников. Общая его площадь составляет почти 40 тысяч гектаров, где переплелись болота, песчаные дюны и леса. Но больше всего здесь привлекают природные комплексы лабиринтов рек Припяти и Стохода, по которым плыть на лодке – одно удовольствие.

Природный мир парка очень богат и разнообразен. В частности, здесь можно встретить реликтовые деревья и кустарники, а большинство животных занесены в Красную книгу. Понравится эта местность и поклонникам пения птиц, которые наполняют местные леса. Кроме того, здесь раскинулись шесть уникальных озер, которые, по словам ученых возникли еще в доледниковый период и богаты глицерином.

Уникальный парк "Припять – Стоход" с высоты – смотрите видео

Но не только природой берет эта местность, придется она по вкусу и любителям древности, которые безусловно понравится Любешов с его историческими памятниками XVII – XVIII веков. Прежде всего, здесь заслуживает внимания усадьба Чарнецких, от которой, к сожалению, остались лишь въездные ворота и ландшафтный парк. Также стоит посетить в этом городе кельи Монастыря пиаров (XVII век), который в свое время был домом бывшей монастырской школы и здесь учился Тадеуш Костюшко, и Костел и кельи монастыря капуцинов (XVIII век).

Места, о которых невозможно не упомянуть

Как видим, Волынская область – очень богатый край на различные природные и архитектурные памятники, и обо всех в одном материале не расскажешь. Однако есть несколько мест, о которых хотя бы кратко, но следует вспомнить.

Оконские источники

Эта гидрологический памятник природы располагается в южной части села Оконска Маневичского района. Примечательным здесь является то, что в центре озера, глубина которого составляет около трех метров, бьют два мощных источника карстовых вод. В итоге вода выходит из-под земли под сильным давлением и на поверхности образуются два куполообразных фонтана, из которых постоянно вытекают комочки мела.

Видео Оконских источников – смотрите видео:

Ковель

Второй по величине город Волынской области. Сегодня он является крупнейшим промышленным центром региона, но и в культурном плане ему есть что рассказать и показать. Когда именно возник населенный пункт на этом месте, точных свидетельств нет, но известно, что в 1518 году из села Ковле образовался город и ему было предоставлено Магдебургское право. В связи с такой давней историей нынешний Ковель может похвастаться несколькими архитектурными памятниками, где особое внимание заслуживают каменные центральной части и культовые религиозные сооружения, самая старая из которых Благовещенская церковь, имеющая более 500-летнюю историю.

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В Ковеле соединились индустриальность и историческая ценность / Фото kovel.tv

Любимые места Леси Украины и музеи

Выдающаяся украинская поэтесса Леся Украинка родилась именно на Волыни и много писала об этом крае, поэтому здесь есть множество мест, носящих ее имя или с ней связанных.

Один из них – это музей Леси Украинки, который разместился в Колодяжном под Ковелем. Он был открыт на территории усадьбы семьи Косачей и именно здесь будущая писательница не только провела детство и юность, но и начала писать первые произведения, которых насчитывается около 80.

Также в районе Ковеля, а именно в урочище Нечимное, функционирует еще один музей Леси Украинки. Интересно, что именно в этой местности художница проводила все лето и впоследствии описала её в "Лесной песни". Следовательно, на территории заведения можно увидеть колодец дяди Льва и галерею деревянных скульптур.



"Музей "Лесная песня" / Фото wikipedia.org

Еще один интересный музей расположен уже в Луцке на улице Драгоманова, хотя сама Леся здесь прожила всего несколько месяцев, зато в этом доме работал ее отец – Петр Косач. На территории учреждения выставляется экспозиция "Лесина гостиная", а также сохранился подъезд в викторианском стиле и оригинальный внутренний дворик.