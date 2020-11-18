Светская львица из звездного семейства Кардашян Кайли Дженнер обожает одежду от премиальных брендов, однако в ее гардеробе есть вещи и менее известных марок. Она показала новый образ в достаточно бюджетном прозрачном топе, как для звезды с мировым именем.

Перед двухсотмиллионной аудиторией в инстаграм 23-летняя Кайли Дженнер появилась в смелом наряде на фоне дорогого спорткара с ярко-оранжевым кожаным салоном. Look для прогулки она выбрала подходящий. Вместо роскошных платьев звезда надела широкие темные джинсы с высокой талией от бренда Levi's, которые соединила с белыми кроссовками. Верх образа был в более изысканном стиле.

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Так, джинсы и кроссовки Кайли Дженнер скомбинировала с прозрачным топом нежно-желтого цвета с цветочным принтом и длинными рукавами. Благодаря откровенному разрезу на груди знаменитость подчеркнула пышные формы. Стоимость такого наряда от марки Charlotte Nowels составляет 390 долларов – почти 11 тысяч гривен.

Однако внимание Кайли решила привлечь не только к бюсту, но и к стройной талии, на которой акцентировала внимание тонкой золотой цепочкой. Из аксессуаров она выбрала только белую сумку от итальянского премиального бренда Bottega Veneta и серьги-кольца. Безусловно, Кайли Дженнер не появляется на публике без макияжа и укладки, поэтому эти, уже привычные ритуалы, завершили ее провокационный вид.



Кайли Дженнер в прозрачном топе​ / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер в прозрачном топе / Фото Instagram / @kyliejenner