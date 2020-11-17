Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер начала подготовку к новогодним праздникам. Знаменитость уже украсила свой дом елкой и успела позировать на ее фоне в красивом наряде.

Новый год приближается и знаменитости активно готовятся, украшают свои дома, выбирают праздничные образы. Так, любимица миллионов Кайли Дженнер на личной странице в инстаграме уже опубликовала серию фото, где предстала перед камерой на фоне рождественских декораций.

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Представительница звездного телесемейства Кардашян-Дженнер решила украсить свой роскошный особняк на Холмби-Хиллз. Она поставила большую елку, которая светится необычайно красивыми гирляндами. Кроме вечнозеленой красавицы, Кайли похвасталась эффектным образом.

Взгляд Кайли Дженнер

23-летняя знаменитость предстала перед камерой в стильном наряде. Она надела яркую шелковую блузку малинового цвета с длинными рукавами и блестящие брюки. Соединила такой аутфит с обувью на каблуке.

Волосы Кайли уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж. Дженнер обожает косметику, поэтому всегда экспериментирует с мейк-апом. Так, на этот раз красавица нанесла на лицо идеальный матовый тон, накрасила веки коричневыми тенями, а губы – темной помадой.

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