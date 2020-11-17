Американська телезірка і бізнесвумен Кайлі Дженнер розпочала підготовку до новорічних свят. Знаменитість вже прикрасила свій будинок ялинкою і встигла позувати на її тлі у красивому вбранні.

Новий рік наближається і знаменитості активно готуються, прикрашають свої маєтки, обирають святкові образи. Так, улюблениця мільйонів Кайлі Дженнер на особистій сторінці в інстаграмі вже опублікувала серію фото, де постала перед камерою на тлі різдвяних декорацій.

Дивіться також Сексуальна Кайлі Дженнер показала пишні груди в шкіряному вбранні: зухвалі фото

Представниця зіркового телесімейства Кардашян-Дженнер вирішила прикрасити свій розкішний маєток на Голмбі-Гіллз. Вона поставила велику ялинку, яка світиться надзвичайно красивими гірляндами. Окрім вічнозеленої красуні, Кайлі похизувалася ефектним образом.

Look Кайлі Дженнер

23-річна знаменитість постала перед камерою у стильному вбранні. Вона одягнула яскраву шовкову блузку малинового кольору з довгими рукавами та блискучі штани. Поєднала такий аутфіт із взуттям на підборах.

Волосся Кайлі вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж. Дженнер обожнює косметику, тому завжди експериментує із мейк-апом. Так, цього разу красуня нанесла на обличчя ідеальний матовий тон, нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи – темною помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч