Світська левиця з зіркового сімейства Кардашян Кайлі Дженнер обожнює одяг від преміальних брендів, проте в її гардеробі є речі й від менш відомих марок. Вона показала новий образ у досить бюджетному прозорому топі, як для зірки зі світовим ім'ям.

Перед 200-мільйонною аудиторією в інстаграмі 23-річна Кайлі Дженнер постала в сміливому вбранні на тлі дорогого спорткара з яскраво-оранжевим шкіряним салоном. Look для прогулянки вона обрала відповідний. Замість розкішних суконь зірка одягла широкі темні джинси з високою талією від бренду Levi's, які поєднала з білими кросівками. Верх образу був у більш вишуканому стилі.

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Так, джинси і кросівки Кайлі Дженнер скомбінувала з прозорим топом ніжно-жовтого кольору з квітковим принтом і довгими рукавами. Завдяки відвертому розрізу на грудях знаменитість підкреслила пишні принади. Вартість такого вбрання від марки Charlotte Nowels становить 390 доларів – майже 11 тисяч гривень.

Однак увагу блогерка вирішила привернути не лише до бюста, а й до стрункої талії, на якій акцентувала тонким золотим ланцюжком. З аксесуарів вона обрала лише білу сумку від італійського преміального бренду Bottega Veneta та сережки-кільця. Безумовно, Кайлі Дженнер не з'являється на публіці без макіяжу та укладки, тому ці вже звичні ритуали довершили її провокативний вигляд.



Кайлі Дженнер у прозорому топі / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер у прозорому топі / Фото Instagram / @kyliejenner