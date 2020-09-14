Во французском Довиле завершился 46-ой Американский кинофестиваль. Мероприятие не имело такой огласки, как Венецианский, однако актриса Ванесса Паради сумела все же привлечь внимание СМИ к этому событию.

Как сообщает 24 канал, французская красавица стала одним из членов жюри кинофестиваля, поэтому ежедневно поражала звездных коллег и фотографов безупречными и несколько пикантными нарядами. Все образы Ванесса Паради выбирала в коллекциях знаменитого бренда Chanel, поэтому неудивительно, что актриса с легкостью сумела совместить женскую сексуальность и утонченность.

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На закрытие Американского кинофестиваля знаменитость пришла в черном атласном комбинезоне. Наряд был с асимметричной баской и обнажал хрупкие плечи Ванессы Паради. Крой комбинезона был довольно пикантным, ведь все участники кинофестиваля могли увидеть отсутствие нижнего белья на представительнице французской киноиндустрии.

Актриса завершила этот образ волнистыми волосами, поясом и туфлями на каблуках.



Ванесса Паради на кинофестивале в Довиле / Фото Getty Images



А вот так наряд Ванессы Паради выглядел сзади / Фото Getty Images

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Но еще пикантнее был образ Ванессы Паради на вечеринке Chanel. После кинофестиваля актриса посетила любимый бренд, где несколько лет является послом. На этот раз Ванесса Паради одела стильную черную юбку и прозрачную шифоновую блузку. Однако наряд не выглядел вульгарно, ведь вместо бюстгальтера актриса выбрала блестящий топ.



Ванесса Паради в платье Chanel / Фото Getty Images