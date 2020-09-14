У французькому Довілі завершився 46-ий Американський кінофестиваль. Захід не мав такого розголосу, як Венеційський, однак актриса Ванесса Параді зуміла все ж привернути увагу ЗМІ до цієї події.

Як повідомляє 24 канал, французька красуня стала однією з членів журі кінофестивалю, тому щодня вражала зіркових колег та фотографів бездоганними та дещо пікантними вбраннями. Всі образи Ванесса Параді обирала у колекціях знаменитого бренду Chanel, тому й не дивно, що актриса з легкістю зуміла поєднати жіночу сексуальність та витонченість.

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На закриття Американського кінофестивалю знаменитість прийшла у чорному атласному комбінезоні. Вбрання мало асиметричну баску та оголювало тендітні плечі Ванесси Параді. Крій комбінезону був досить пікантним, адже всі учасники кінофестивалю могли побачити відсутність спідньої білизни на представниці французької кіноіндустрії.

Актриса завершила цей образ хвилястим волоссям, поясом і туфлями на підборах.



Ванесса Параді на кінофестивалі в Довілі / Фото Getty Images



А ось так вбрання Ванесси Параді виглядало ззаду / Фото Getty Images

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Та ще пікантнішим був образ Ванесси Параді на вечірці Chanel. Після кінофестивалю актриса завітала до улюбленого бренду, де кілька років є амбасадором. Цього разу Ванесса Параді одягнула стильну чорну спідницю і прозору шифонову блузу. Однак вбрання не виглядало вульгарно, адже замість бюстгальтера актриса обрала блискучий топ.



Ванесса Параді у сукні Chanel / Фото Getty Images