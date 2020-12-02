Украинская певица Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов стали победителями шоу "Танцы со звездами". Но артистка решила отдать кубок Юлии Санин. Почему она приняла такое решение – читайте на LifeStyle 24.

Об этом Санта Димопулос рассказала изданию "Факты". После того, как певица стала победительницей "Танцев со звездами", она впервые прокомментировала суперфинал проекта и сказала, почему отдала заветный кубок своей соперницы.

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Санта Димопулос рассказала, что перед ожиданием результатов она чувствовала страшную усталость и удовлетворение от того, что она с партнером проделала такое количество работы. Певица призналась, что не думала, что победит. Для нее важнее было дарить эмоции зрителю и выкладываться на полную в каждом танце.

По словам артистки, кубок ни был ее целью на этом проекте. Главное, что сбылась мечта – танцевать снова. Кроме того, она довольна знакомствами на шоу, эмоциональной и физической работой над собой. Санта призналась, почему отдала кубок Юлии Саниной.

Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить, она действительно этого стоит. Я в детстве занималась бальными танцами, а Юля познакомилась с ними только на проекте и показала прекрасный результат. Я сделала это совершенно искренне, так мне подсказало сердце в тот момент – передать кубок ей,

– рассказала Санта Димопулос.

Напомним, что Юлия Санина тоже прокомментировала победу на проекте, отметив, что кубок ей не нужен, а потому рок-звезда разыграет его, а средства передаст на благотворительность.

Санта рассказала и о тяжелых танцах на шоу. С технической точки зрения, ими оказались фокстрот и квикстеп. А с эмоциональной – контемп, который певица посвятила покойному отцу. Зато Санта полюбила румбу, потому что ей очень нравится характер этого танца. Запомнился артистке фламенко с Иракли Макацария. Но любимым танцем Санта Димопулос признала контемп, который танцевала с сыновьями.