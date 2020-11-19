Во время карантина в Голливуде все же представили рождественскую ленту "Счастливая пора". На красную дорожку пришла и исполнительница главной роли Кристен Стюарт. Фото с презентации фильма и детали – в материале.

Презентация фильма "Счастливая пора"

Торжественная премьера фильма "Счастливая пора" прошла в Лос-Анджелесе 17 ноября 2020 года, сообщает 24 канал. О пандемии организаторы события не забыли, а потому все звезды и журналисты придерживались карантинных правил и носили маску.

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На красной дорожке фильма "Счастливая пора" можно было увидеть актрис Кристен Стюарт, Элисон Бри, Обри Плаза, сценаристку Мэри Холленд и режиссера Клею ДюВалл. Пропустила премьеру только Маккензи Дэвис, которая имела одну из главных ролей в картине.

Звездой вечера, несомненно, стала Кристен Стюарт, появления которого ждали все журналисты. Актриса вышла к прессе в черном мини платье от Chanel. Наряд имел трендовые рукава-воланы и скромный вырез в зоне декольте. Зато платье помогло подчеркнуть стройные ноги Кристен Стюарт. Образ звезда кино дополнила туфлями-лодочками на каблуках. Неопрятная прическа и макияж с акцентом на глаза завершили look Кристен Стюарт.

"Счастливая пора": сюжет фильма

Лента "Счастливая пора" расскажет историю о двух влюбленных девушках – Эбби и Харпер. Рождество они решили провести в семейном кругу, поэтому девушки думали, что это будет уютный уикенд, которого им так не хватало в бурном городе. Однако оказалось, что Харпер еще не рассказала родственникам о нетрадиционной ориентации и представила Эбби, как подругу. Консервативные взгляды родителей и запланированное признание девушек принесут немало курьезов.

Главные роли в фильме "Счастливая пора" получили Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис. Интересно, что Кристен и в реальной жизни является лесбиянкой, поэтому эти съемки были для нее очень особенными.

Премьера рождественской комедии запланирована на 25 ноября. Появится фильм "Счастливая пора" и на стриминговий платформе Hulu.

"Счастливая пора": смотрите трейлер к фильму