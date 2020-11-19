У час карантину у Голлівуді таки презентували різдвяну стрічку "Щаслива пора". На червону доріжку завітала і виконавиця головної ролі Крістен Стюарт. Фото з презентації фільму та деталі – у матеріалі.

Презентація фільму "Щаслива пора"

Урочиста прем'єра фільму "Щаслива пора" пройшла у Лос-Анджелесі 17 листопада 2020 року, повідомляє 24 канал. Про пандемію організатори події не забули, а тому всі зірки та журналісти дотримувались карантинних правил і носили маску.

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На червоній доріжці фільму "Щаслива пора" можна було побачити актрис Крістен Стюарт, Елісон Брі, Обрі Плазу, сценаристку Мері Голленд та режисерку Клею ДюВалл. Пропустила прем'єру тільки Маккензі Девіс, яка мала одну з головних ролей у стрічці.

Зіркою вечора, без сумнівів, стала Крістен Стюарт, на появу якої чекали всі журналісти. Актриса вийшла до преси у чорній мінісукні від Chanel. Вбрання мало трендові рукави-волани та скромний виріз у зоні декольте. Натомість сукня допомогла підкреслити стрункі ноги Крістен Стюарт. Образ зірка кіно доповнила туфлями-човниками на підборах. Неохайна зачіска та макіяж з акцентом на очі завершили look Крістен Стюарт.

"Щаслива пора": сюжет фільму

Стрічка "Щаслива пора" розкаже історію про двох закоханих дівчат – Еббі та Гарпер. Різдво вони вирішили провести у сімейному колі, відтак дівчата думали, що це буде затишний вікенд, якого їм так бракувало у бурхливому місті. Однак виявилось, що Гарпер ще не розповіла родичам про нетрадиційну орієнтацію та представила Еббі, як подругу. Консервативні погляди батьків та заплановане освідчення дівчат принесуть чимало курйозів.

Головні ролі у фільмі "Щаслива пора" отримали Крістен Стюарт та Маккензі Девіс. Цікаво, що Крістен і в реальному житті є лесбіянкою, тому ці зйомки були для неї дуже особливими.

Прем'єра різдвяної комедії запланована на 25 листопада. З'явиться фільм "Щаслива пора" і на стрімінговій платформі Hulu.

"Щаслива пора": дивіться трейлер до фільму