Календарь праздников на июнь 2023: когда ждать выходных
Каждый хочет иметь дополнительные выходные, особенно летом, когда тепло и солнечно. В июне нас предстоит несколько важных праздников. Будут ли выходные в июне – читайте дальше.
В июне имеем два важных праздники – Троицу, которая выпадает 4 июня и День Конституции Украины – 28 июня. Согласно закону о труде, на эти религиозные праздники граждане должны были иметь выходные. Однако Верховная Рада продлила военное положение еще на 90 дней, поэтому дополнительные выходные отменяются, отмечает 24 Канал.
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То есть, в июне в выходные дни будут суббота и воскресенье. В общей сложности этот летний месяц имеет 30 дней, из которых – 22 рабочих и 8 выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 числа.
Календарь праздников в июне 2023 года
1 июня – День защиты детей.
4 июня – Троица, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День работников водного хозяйства.
5 июня – Всемирный день окружающей среды.
6 июня – День журналиста.
День журналиста / Фото Апостроф
8 июня – Всемирный день океанов.
9 июня – Международный день друзей.
11 июня – День работников легкой промышленности.
12 июня – День работников фондового рынка.
14 июня – Всемирный день донора.
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.
19 июня – День фермера.
20 июня – Всемирный день беженцев.
22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине.
23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.
26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконное обращение.
28 июня – День Конституции Украины.