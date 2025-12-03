В этот день наши предки проводили время в тишине. О Днях ангела и других праздниках 3 декабря – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на декабрь 2025 года

День памяти святого пророка Софонии

Он происходил из знатного рода и жил за шесть веков до Рождества Христова во времена правления царя Иосии. Хотя правитель пытался искоренить язычество, народ лишь делал вид благочестия, тайно продолжая поклоняться идолам. Видя это духовное лицемерие, Софония молился и через некоторое время начал служить Богу. Святой обошел города Иудеи, где смело обличал продажных судей, жестоких князей и нечестивых священников, которых сравнивал с хищными зверями. Пророк предупреждал о грозном суде Божьем и гибели отступников, но одновременно нес весть надежды. Также Софония предсказал спасение для праведников и будущие мессианские времена, когда Господь будет находиться среди Своего народа.

Кто празднует День ангела 3 декабря?

По новоюлианскому календарю, 3 декабря именины празднуют:

Андрей – это имя возникло в Древней Греции и означает "мужественный" или "храбрый".

– это имя возникло в Древней Греции и означает "мужественный" или "храбрый". Гавриил – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Божья сила".

– имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Божья сила". Георгий – пришло к нам из Древней Греции и означает "земледелец".

– пришло к нам из Древней Греции и означает "земледелец". Иван – имеет древнееврейские корни и трактуется как "милость Божья".

– имеет древнееврейские корни и трактуется как "милость Божья". Николай – возникло в Древней Греции и переводится как "победитель народов".

– возникло в Древней Греции и переводится как "победитель народов". Савва – имеет древнееврейские корни и означает "мудрец".

– имеет древнееврейские корни и означает "мудрец". Федор – имя греческого происхождения, которое означает "дарованный Богом".

Что еще отмечают?