В этот день наши предки проводили время в тишине. О Днях ангела и других праздниках 3 декабря – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
День памяти святого пророка Софонии
Он происходил из знатного рода и жил за шесть веков до Рождества Христова во времена правления царя Иосии. Хотя правитель пытался искоренить язычество, народ лишь делал вид благочестия, тайно продолжая поклоняться идолам. Видя это духовное лицемерие, Софония молился и через некоторое время начал служить Богу. Святой обошел города Иудеи, где смело обличал продажных судей, жестоких князей и нечестивых священников, которых сравнивал с хищными зверями. Пророк предупреждал о грозном суде Божьем и гибели отступников, но одновременно нес весть надежды. Также Софония предсказал спасение для праведников и будущие мессианские времена, когда Господь будет находиться среди Своего народа.
Кто празднует День ангела 3 декабря?
По новоюлианскому календарю, 3 декабря именины празднуют:
- Андрей – это имя возникло в Древней Греции и означает "мужественный" или "храбрый".
- Гавриил – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Божья сила".
- Георгий – пришло к нам из Древней Греции и означает "земледелец".
- Иван – имеет древнееврейские корни и трактуется как "милость Божья".
- Николай – возникло в Древней Греции и переводится как "победитель народов".
- Савва – имеет древнееврейские корни и означает "мудрец".
- Федор – имя греческого происхождения, которое означает "дарованный Богом".
Что еще отмечают?
- 3 декабря ежегодно отмечают Международный день людей с инвалидностью. Его установила Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году. Главная цель этого дня – повысить осведомленность о борьбе людей с инвалидностью за соблюдение своих прав и свобод.
- Также сегодня чествуются Всемирный день катания на коньках. Этот праздник основал Международный союз конькобежцев, чтобы объединить людей, которые увлекаются этим видом спорта. В этот день принято посещать тренинги для начинающих и кататься на коньках вместе с семьей.
- Кроме этого, 3 декабря празднуют День рождения SMS, Международный день борьбы с пестицидами и Всемирный день компьютерной графики.