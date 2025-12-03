У цей день наші предки проводили час у тиші. Про Дні ангела й інші свята 3 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті святого пророка Софонії

Він походив зі знатного роду та жив за шість століть до Різдва Христового у часи правління царя Йосії. Хоча правитель намагався викорінити язичництво, народ лише вдавав благочестя, таємно продовжуючи вклонятися ідолам. Бачачи це духовне лицемірство, Софонія молився і через деякий час почав служити Богу. Святий обійшов міста Юдеї, де сміливо викривав продажних суддів, жорстоких князів та нечестивих священників, яких порівнював з хижими звірами. Пророк попереджав про грізний суд Божий та загибель відступників, але водночас ніс звістку надії. Також Софонія передбачив порятунок для праведників і майбутні месіанські часи, коли Господь перебуватиме серед Свого народу.

Хто святкує День ангела 3 грудня?

За новоюліанським календарем, 3 грудня іменини святкують:

Андрій – це ім'я виникло у Стародавній Греції та означає "мужній" або "хоробрий".

– це ім'я виникло у Стародавній Греції та означає "мужній" або "хоробрий". Гаврило – має давньоєврейське походження та перекладається як "Божа сила".

– має давньоєврейське походження та перекладається як "Божа сила". Георгій – прийшло до нас з Давньої Греції та означає "землероб".

– прийшло до нас з Давньої Греції та означає "землероб". Іван – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа".

– має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа". Микола – виникло у Стародавній Греції та перекладається як "переможець народів".

– виникло у Стародавній Греції та перекладається як "переможець народів". Сава – має давньоєврейське коріння та означає "мудрець".

– має давньоєврейське коріння та означає "мудрець". Федір – ім'я грецького походження, яке означає "дарований Богом".

Що ще відзначають?