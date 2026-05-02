В этот день наши предки начинали сеять лен и другие культуры. О Днях ангела и других праздниках 2 мая – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского

Афанасий Великий занимает особое место среди отцов Церкви как главный защитник православного вероучения. Свой путь он начал в 319 году в сане диакона Александрийской Церкви. Святой совмещал служение Господу с написанием основательных богословских трудов. Также Афанасий решительно выступал против отрицания божественности Иисуса Христа. В 325 году на Первом Вселенском Соборе он открыто обличал арианство, а впоследствии возглавил Александрийскую кафедру как архиепископ. Непоколебимая позиция святого вызывала ярость у его оппонентов, которые постоянно клеветали на него перед императором. Вследствие этих интриг Афанасий неоднократно покидал кафедру и проводил долгие годы в изгнании, в частности в Риме. Несмотря на постоянное давление, он сохранил верность своим убеждениям и в конце концов вернулся в Александрию, где умер в возрасте 76 лет.

Кто празднует День ангела 2 мая?

По новоюлианскому календарю, 2 мая Дни ангела празднуют люди с именами: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман и Зоя.

Что еще отмечают?

Ежегодно 2 мая поклонники магической вселенной отмечают Международный день Гарри Поттера. Дело в том, что поклонники серии книг о "мальчике, который выжил" именно в эту дату чествуют годовщину битвы за Хогвартс. В это время фанаты саги перечитывают любимые разделы книг, устраивают костюмированные встречи и просматривают экранизации.

Также сегодня отмечают День Львова, Международный день пилатеса, Всемирный день лабиринта, День уличного музыканта и Всемирный день тунца.