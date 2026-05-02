У цей день наші предки починали сіяти льон та інші культури. Про Дні ангела й інші свята 2 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого Афанасія Великого, архієпископа Александрійського

Афанасій Великий посідає особливе місце серед отців Церкви як головний захисник православного віровчення. Свій шлях він розпочав у 319 році в сані диякона Александрійської Церкви. Святий поєднував служіння Господу з написанням ґрунтовних богословських праць. Також Афанасій рішуче виступав проти заперечення божественності Ісуса Христа. У 325 році на Першому Вселенському Соборі він відкрито викривав аріанство, а згодом очолив Александрійську кафедру як архієпископ. Непохитна позиція святого викликала лють у його опонентів, які постійно обмовляли його перед імператором. Внаслідок цих інтриг Афанасій неодноразово залишав кафедру і проводив довгі роки у вигнанні, зокрема в Римі. Попри постійний тиск, він зберіг вірність своїм переконанням і зрештою повернувся до Александрії, де помер у віці 76 років.

Хто святкує День ангела 2 травня?

За новоюліанським календарем, 2 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман і Зоя.

Що ще відзначають?

Щороку 2 травня шанувальники магічного всесвіту відзначають Міжнародний день Гаррі Поттера. Річ у тім, що прихильники серії книжок про "хлопчика, який вижив" саме у цю дату вшановують річницю битви за Гоґвортс. У цей час фанати саги перечитують улюблені розділи книг, влаштовують костюмовані зустрічі та переглядають екранізації.

Також сьогодні відзначають День Львова, Міжнародний день пілатесу, Всесвітній день лабіринту, День вуличного музиканта та Всесвітній день тунця.