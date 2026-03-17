В этот день наши предки занимались уборкой дома. О Днях ангела и других праздниках 17 марта – рассказывает Коломыйская епархия Православной Церкви Украины.

Тоже интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на март 2026 года

День памяти преподобного Алексия, человека Божьего

Алексей происходил из богатой римской семьи, но избрал путь аскетизма, вместо семейного уюта. Сбежав с собственной свадьбы, мужчина раздал состояние и 17 лет провел в молитве в церкви в Эдессе. Через некоторое время Алексей начал тайно путешествовать на корабле. Однажды шторм случайно прибил его лодку обратно в Рим, и святой вернулся в родительский дом как нищий. Живя в нищете под порогом родного дома, Алексей до последнего вздоха не раскрывал своей тайны. Только после его смерти родители прочитали в письме, что нищий, которого они приняли, был их сыном. Алексея похоронили с большим почетом согласно христианским обычаям.

Кто празднует День ангела 17 марта?

По новоюлианскому календарю, 17 марта Дни ангела празднуют люди с именами: Гавриил, Макар и Виктор.

Что еще отмечают?