В этот день наши предки ухаживали за скотом и сеяли зерновые культуры. О Днях ангела и других праздниках на 13 мая – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

День памяти святой мученицы Гликерии

Гликерия происходила из богатой фракийской семьи и жила во II веке. После смерти родителей она посвятила жизнь Богу и отказалась от брака, назвав своим избранником Иисуса Христа. Во время языческого праздника в честь Зевса в Траянополе девушка открыто объявила о своей вере и показала начерченный на лбу крест. В тот же миг идолы в храме разрушились. Разъяренные язычники схватили Гликерию и посадили ее в тюрьму. Несмотря на жестокие пытки, она выдержала боль и уцелела. Впоследствии мученицу отдали на растерзание львам, но хищники не нанесли ей вреда. Через некоторое время святая завершила свой земной путь.

Кто празднует День ангела 13 мая?

По новоюлианскому календарю, 13 мая Дни ангела празднуют люди с именами: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян и Ирина.

Что еще отмечают?

Ежегодно 12 мая отмечают Международный день хумуса. Это соус, который готовят из лимонного сока, оливкового масла, сезамовой пасты, чеснока и паприки.

Также сегодня празднуют: День яблочного пирога, День лепрекона, День рождения застежки-липучки и Всемирный день одуванчика.