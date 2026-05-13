У цей день наші предки доглядали за худобою та сіяли зернові культури. Про Дні ангела й інші свята на 13 травня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святої мучениці Гликерії

Гликерія походила із заможної фракійської родини та жила у II столітті. Після смерті батьків вона присвятила життя Богу та відмовилася від шлюбу, назвавши своїм обранцем Ісуса Христа. Під час язичницького свята на честь Зевса у Траянополі дівчина відкрито оголосила про свою віру та показала накреслений на чолі хрест. У ту ж мить ідоли в храмі зруйнувалися. Розлючені язичники схопили Гликерію та ув'язнили її. Попри жорстокі катування, вона витримала біль і вціліла. Згодом мученицю віддали на роздертя левам, але хижаки не завдали їй шкоди. Через деякий час свята завершила свій земний шлях.

Хто святкує День ангела 13 травня?

За новоюліанським календарем, 13 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян та Ірина.

Що ще відзначають?

Щороку 12 травня відзначають Міжнародний день хумусу. Це соус, яку готують з лимонного соку, оливкової олії, сезамової пасти, часнику та паприки.

Також сьогодні святкують: День яблучного пирога, День лепрекона, День народження застібки-липучки та Всесвітній день кульбаби.