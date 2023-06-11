Растение, которое неоднократно вам понадобится: как правильно посадить чабрец
Чабрец– это многолетнее ароматное растение, известное своими полезными свойствами и использованием в кулинарии. А еще он хорошо пахнет. Узнаем, как правильно посадить чабрец, чтобы он прижился.
Тимьян имеет вид куста и напоминает лаванду или барвинок. Когда он разрастается, то напоминает сплошной цветочный ковер. Растение является невысоким, достигает максимум 15-20 сантиметров. 24 Канал расскажет, как правильно посадить чабрец
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Как сажать чабрец
Тимьян – это то растение, которое нужно сажать в стабильно теплую погоду. Потому это можно делать и в июне.
Он лучше всего растет на солнечных местах с хорошей дренажной системой. Его можно выращивать как в горшках, так и в открытом грунте. Выберите участок, который защищен от сильных ветров и сквозняков.
Растение предпочитает хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Перед посадкой добавьте компост или органическое удобрение к почве, чтобы улучшить его плодородие.
Посадка тимьяна / Фото "Комнатные цветы и растения"
- Растение сажают с расстоянием между сеянцами в 20-25 сантиметров. Между рядами в основном оставляют 40-50 сантиметров.
Поливайте чабрец регулярно, особенно в период сухой погоды. Соблюдайте режим полива, но не оставляйте корни мокрыми.
Тимьян можно обрезать, чтобы сохранить его форму и стимулировать больший рост листьев. После цветения удалите сухие цветки. Обрезку можно производить в весенне-летний период.
Тимьян не нуждается в большом количестве удобрений. Однако, вы можете добавить органическое удобрение таких, как куриный помет на начальных стадиях роста. Или использовать растворимые минеральные удобрения с низким содержанием азота.
Почва у кустов должно быть рыхлым, хорошо пропускать воду и воздух. Поэтому следует его разрыхлять, особенно в первые годы его развития. Помните о вырывании сорняков, чтобы не мешали чабрецу расти.