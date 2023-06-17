Как правильно подвязывать огурцы: 4 успешных метода

Огурцы при своем развитии могут разрастаться даже до 2 метров. Поэтому им нужно помочь найти опору.

Если не прикрепить огурцы к какой-либо опоре, они начнут ломаться и высыхать. А еще они будут опираться на соседние растения, мешая им расти. 24 Канал расскажет, как подвязывать огурцы.

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Как подвязывать огурцы: методы

Горизонтальная подвязка имеет свои особенности. Для начала нужно установить на огороде 2 металлических трубы по 1-1,5 метра, которые будут служить опорами для огурцов.



Горизонтальная подвязка / Фото Vetobereg

Они должны быть расположены на расстоянии друг от друга, что соответствует размеру растений. Обычно – это 40-50 сантиметров.

Между столбами нужно натянуть крепкую веревку.

На концах веревок или тонких лент из ткани следует сделать петельки и засунуть туда росток. Петля должна свободно передвигаться по стеблю, а не сдавливать его.

Благодаря вертикальному методу растения растут вверх, что для них более естественно. А еще – это занимает меньше места на участке. Для такого способа также понадобятся 2 прочные трубы до 2 метров. Их нужно крепить всадить в землю, чтобы не двигались.



Вертикальная подвязка / Фото "Ремонты своими руками"

Сверху на столбы нужно повесить веревку или проволоку таким образом, чтобы получилась буква "п".

К этому горизонтальному основанию надо прицепить такое количество веревок, как у вас кустов. А второй конец шнурка надо прицепить к стеблю. Их нужно так натянуть, чтобы когда будет дуть ветер, стебли сильно не двигались.

В то же время важно корректировать побеги вокруг веревки, чтобы они устремлялись вверх.

Очень простой способ – подвязка огурцов к столбу. Его называют "пирамидой". Он должен быть устойчивым, поскольку это наша опора в этой ситуации.



Подвязка огурцов "пирамидой" / Фото "Ремонты своими руками"

Закладываем крепкий столб длиной не менее 1,5 метра.

На его верхушку привязываем веревки. Сколько кустов – столько же веревок.

Снизу веревки нужно привязать к основаниям растений.

В таком случае огурец самостоятельно во время роста будет вязаться по веревке вплоть до самого верха.

Для низкорослых сортов огурцов подойдет подвязывание на колья – деревянные палочки. Их нужно разметить у каждого куста. Высота колка должна соответствовать высоте сорта. Подвязывать нужно к главному стеблю бечевками.