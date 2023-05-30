Помидоры будут расти в разы быстрее: как правильно подкормить томаты пеплом

Зола – универсальное средство в уходе за разными растениями. Он зарекомендовал себя прекрасным натуральным удобрением, улучшающим урожай. Стоит только узнать, как правильно подкормить помидоры пеплом.

На врожай помідорів значною мірою впливає сорт, полив та догляд, особливо добрива. Зола у цій ситуації допоможе чудово. 24 Канал розповість , як підгодовувати помідори попелом, щоби був хороший урожай

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Підгодовуємо помідори попелом

Зола – корисне добриво для томатів, оскільки містить такі мінерали, як калій, фосфор, кальцій. Щоб правильно підгодувати помідори попелом, потрібно дотримуватись певних кроків.

Використовуйте холодний попіл . Тобто він має бути нещодавно згаслим, оскільки гарячий попіл може пошкодити рослини.

Розсипте попіл уздовж рядів . Для цього можна використовувати лопатку чи просто розсипати його руками.

Спробуйте розподілити попіл рівномірно навколо рослин , щоб він не накопичувався щільно тільки в одному місці. Таким чином, коренева зона отримає рівномірний доступ до мінералів.

Зробіть легке замулення . Після розсипання попелу легкими рухами зануріть його в землю за допомогою граблів або шлангу, щоб він проникнув у нижні шари ґрунту.

Після застосування попелу щедро полийте томати водою. Це допоможе розчинити мінерали з попелу і сприятиме їх поглинанню кореневою системою.



Полив помідорів / Фото Зелена садиба