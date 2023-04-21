Как правильно обрезать виноград: секреты садоводов, которые вы могли не знать
Виноград – сочный и вкусный фрукт, которым любят лакомиться украинцы. В выращивании винограда есть нюансы, которые нужно знать. В частности, важна обрезка. От этого зависит качество плодов. Как правильно обрезать виноград – читайте в материале.
Для того чтобы сформировалась виноградная лоза, каждый год нужно проводить обрезку. Но здесь есть свои тонкости, которые следует учесть. Ведь от этого зависит, как сочными и насыщенными будут плоды. Так как правильно обрезать виноград – посоветует 24 Канал.
Это интересно Как правильно обрезать малину, чтобы получить большой урожай
Как обрезать виноград
Процесс обрезки винограда нужно выполнить в 2 этапа.
- Первый этап предполагает обрезку, когда уже собрали все гроздья. Нужно хорошо очистить ветки от старых и больных побегов, мешающих винограду расти.
- Второй этап нужно осуществлять, когда из лозы опали все листья. Во время обрезки двухлетнего винограда нужно избавиться от лишних побегов. Можно оставить от 3 до 8, которые будут приносить плоды.
Обрезать многолетние виноградники гораздо труднее. Нужно соблюдать несколько правил. В частности, берем ветку, от которой уже отросли молодые побеги и которая уже принесла плоды.
Как обрезать виноград / Фото Pxhere
Нужно обратить внимание только на 2 из них: хорошо развившиеся и те, которые расположены близко к основанию ветви. Удаляем все излишнее.
Обрезаем нижний из 2 побегов, которые были и оставляем 2 почки. Верхний срезаем так, чтобы осталось 7-15 почек. Получится ветвь, на конце которой плодовая лоза и сучок.
Важно помнить, что плодовая часть длинной лозы будет давать урожай. В то время как из короткой части будет произрастать две новых лозы. Собственно, и из них будем образовывать плодовую лозу и сучок на следующий год.
Правила обрезки винограда
- Чтобы ветви быстрее отрастали, нужно делать срезы под прямым углом, то есть перпендикулярно побегу. Не следует удалять ветки очень близко к корню растения.
- Удалять однолетние ветки нужно максимально осторожно, чтобы не повредить многолетним.
- Для плодоношения нужно оставлять те побеги, толщина которых более 6 миллиметров. Вместо этого тонкие укорачиваем так, чтобы не забирать у растения "силы" на их рост.
- При обрезке боковых побегов советуют делать односторонние срезы. Оставляем самые крепкие побеги, а остальные – срезаем до 35 сантиметров. Таким образом, виноград сохранит свою форму и красоту.