Снег не мешает: какие цветы и зелень можно сажать в марте
Долгожданная весна приходит с марта. Уже в этом месяце люди приступают к работе в саду и на огороде. Важно, чтобы была хорошая погода, без заморозков. Также нужно обращать внимание, что есть дни, в которые лучше сеять растения, а есть такие, когда этого не следует делать.
Лунный посевной календарь является великолепной шпаргалкой для огородников и садоводов, занимающихся посевом растений, пишет 24 Канал.
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В марте можно сеять зелень и цветы, а также рассаду. Однако некоторые дни будут неблагоприятны для этого.
Самые благоприятные дни для посева растений в марте
По лунному календарю лучшими днями, когда можно сеять растения, считается:
- 2 и 3 марта;
- период с 9 по 13 марта;
- 16 и 17 марта;
- период с 24 по 26 марта.
Когда следует сеять цветы
- Однолетние цветы следует сеять в следующие дни месяца: 2, 3, 8 – 11, 24 – 26, 29 – 31 марта.
- Двухлетние и многолетние цветы нужно сеять: 2, 3, 8, 11, 27, 31 марта.
Когда следует сеять зелень
- Салат: 1 – 3, 6, 23 – 27, 29 – 30 марта.
- Петрушка, укроп и сельдерей: 9 – 13, 16, 24 марта.
- Шпинат: 22 и 23 марта.
- Щавель: 12, 13, 24 – 26 марта.
- Лук: 9 – 13, 16 – 17, 29 марта.
- Чеснок: 9 – 13, 16, 26 марта.
- Базилик и розмарин: 2, 3, 8, 12, 13, 29 – 31 марта.
- Рукола и листовая горчица: 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29 – 31 марта.
- Редька: 9, 11 – 13, 15 – 17, 20 марта.
Когда стоит сеять цветы и зелень в марте / Фото Canva
Когда следует сеять рассаду
- Помидоры: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 марта.
- Перец: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 марта.
- Капуста: 9 – 12, 24 – 27 марта.
Неблагоприятные дни для посева растений в марте
По лунному календарю на днях, когда не стоит сеять растения, считаются:
- 4, 5 и 7 марта;
- период с 18 по 23 марта;
- 31 марта.