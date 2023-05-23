Для того чтобы узнать в какой день сажать овощи, можно воспользоваться посевным календарем. Он подскажет оптимальные даты для посадки. 24 Канал подскажет, когда высаживать рассаду в открытый грунт по посевному календарю.

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Посевной календарь для высадки рассады

Пересаживать рассаду в землю следует, когда на улице стабильно теплая температура и заморозки уже не возможны. Преимущественно – это май или июнь.

Согласно посевному календарю на 2023 год, благоприятные дни для высадки овощей в июне – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30.

Помидоры по рассаде в июне 2023 года рекомендуется высаживать 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29 июня.



Высадка рассады помидоров в землю.

Оптимальными днями для высадки рассады перца есть 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 30 число.

Рассаду огурцов нужно пересаживать 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30 июня, а раннюю капусту – 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 22, 24, 30 числа.

Лук высаживаем 6, 7, 10, 11, 14, 15, тогда как зелень – 3, 4, 10, 11, 16, 18, 19, 23, 24, 30 июня. По посевному календарю чеснок лучше всего посадить 3, 4,7, 8, 10, 11, 15, 18, 21, 30 числа.

Как высаживать рассаду в открытый грунт

Вот шаги, которые нужно выполнить при высадке рассады в землю.

Выберите удачное место для посадки. Учтите потребности растений в солнечном свете, хорошем дренаже и пространстве для роста. Уберите любые сорняки и другие растения из выбранного участка.

для посадки. Учтите потребности растений в солнечном свете, хорошем дренаже и пространстве для роста. Уберите любые сорняки и другие растения из выбранного участка. Разрыхляйте почву на глубину 15–20 сантиметров. Удалите камни, комки и другие препятствия. Смешайте почву с компостом или органическим удобрением, чтобы улучшить его плодородие и структуру.

на глубину 15–20 сантиметров. Удалите камни, комки и другие препятствия. Смешайте почву с компостом или органическим удобрением, чтобы улучшить его плодородие и структуру. Сделайте ямку в почве, достаточно глубокую и широкую, чтобы разместить корни рассады. Более мелкие растения можно посадить глубже, а более крупные – ближе к поверхности почвы.



Ямки под рассаду / Фото Послезавтра