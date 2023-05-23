Для того, щоб дізнатись у який день садити овочі, можна скористатись посівним календарем. Він підкаже оптимальні дати для саджання. 24 Канал підкаже, коли висаджувати розсаду у відкритий ґрунт за посівним календарем.

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Посівний календар для висадки розсади

Пересаджувати розсаду у землю треба, коли на вулиці стабільно тепла температура та заморозки вже не можливі. Переважно – це травень або червень.

Відповідно до посівного календаря на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30.

Помідори з розсади у червні 2023 року рекомендується висаджувати 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29 червня.



Висадка розсади помідорів в землю / Фото Piapa

Оптимальними днями для висадки розсади перцю є 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 30 число.

Розсаду огірків треба пересаджувати 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 червня, а ранню капусту – 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 22, 24, 30 числа.

Цибулю висаджуємо 6, 7, 10, 11, 14, 15, тоді як зелень – 3, 4, 10, 11, 16, 18, 19, 23, 24, 30 червня. За посівним календарем часник найкраще посадити 3, 4,7, 8, 10, 11, 15, 18, 21, 30 числа.

Як висаджувати розсаду у відкритий ґрунт

Ось кроки, які треба виконати при висаджуванні розсади в землю.

Оберіть вдале місце для посадки. Врахуйте потреби рослин у сонячному світлі, доброму дренажі та просторі для росту. Приберіть будь-які бур'яни та інші рослини з вибраної ділянки.

для посадки. Врахуйте потреби рослин у сонячному світлі, доброму дренажі та просторі для росту. Приберіть будь-які бур'яни та інші рослини з вибраної ділянки. Розпушуйте ґрунт на глибину 15-20 сантиметрів. Видаліть камені, грудки та будь-які інші перешкоди. Змішайте ґрунт з компостом або органічним добривом, щоб покращити його родючість та структуру.

на глибину 15-20 сантиметрів. Видаліть камені, грудки та будь-які інші перешкоди. Змішайте ґрунт з компостом або органічним добривом, щоб покращити його родючість та структуру. Зробіть ямку в ґрунті, достатньо глибоку та широку, щоб розмістити коріння розсади. Дрібніші рослини можна посадити глибше, а більші – ближче до поверхні ґрунту.



Ямки під розсаду / Фото Післязавтра