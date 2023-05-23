Для того, щоб дізнатись у який день садити овочі, можна скористатись посівним календарем. Він підкаже оптимальні дати для саджання. 24 Канал підкаже, коли висаджувати розсаду у відкритий ґрунт за посівним календарем.
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Посівний календар для висадки розсади
Пересаджувати розсаду у землю треба, коли на вулиці стабільно тепла температура та заморозки вже не можливі. Переважно – це травень або червень.
Відповідно до посівного календаря на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30.
Помідори з розсади у червні 2023 року рекомендується висаджувати 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29 червня.
Висадка розсади помідорів в землю / Фото Piapa
Оптимальними днями для висадки розсади перцю є 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 30 число.
Розсаду огірків треба пересаджувати 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 червня, а ранню капусту – 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 22, 24, 30 числа.
Цибулю висаджуємо 6, 7, 10, 11, 14, 15, тоді як зелень – 3, 4, 10, 11, 16, 18, 19, 23, 24, 30 червня. За посівним календарем часник найкраще посадити 3, 4,7, 8, 10, 11, 15, 18, 21, 30 числа.
Як висаджувати розсаду у відкритий ґрунт
Ось кроки, які треба виконати при висаджуванні розсади в землю.
- Оберіть вдале місце для посадки. Врахуйте потреби рослин у сонячному світлі, доброму дренажі та просторі для росту. Приберіть будь-які бур'яни та інші рослини з вибраної ділянки.
- Розпушуйте ґрунт на глибину 15-20 сантиметрів. Видаліть камені, грудки та будь-які інші перешкоди. Змішайте ґрунт з компостом або органічним добривом, щоб покращити його родючість та структуру.
- Зробіть ямку в ґрунті, достатньо глибоку та широку, щоб розмістити коріння розсади. Дрібніші рослини можна посадити глибше, а більші – ближче до поверхні ґрунту.
Ямки під розсаду / Фото Післязавтра
- Помістіть розсаду в отвір та засипте зверху землею, легко притиснувши його навколо кореневої зони.
- Після висаджування розсади добре полийте землю, щоб забезпечити достатню вологу для коренів.