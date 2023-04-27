Урожай голубики гарантирован: как правильно посадить ягоду, чтобы собирать плоды
27 апреля 2023, 14:31Читати новину українською
Голубика – очень вкусная и питательная ягода. В то же время она очень капризна в выращивании и требует немало усилий. Как правильно посадить голубику, чтобы были плоды – читайте дальше.
Голубика – популярная ягода, которой любят лакомиться украинцы. Ведь она очень вкусная и еще полезная. Но в уходе – эта ягода имеет свои особенности, которые нужно знать Как посадить голубику в домашних условиях – подскажет 24 Канал.
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Как правильно сажать голубику
Посадка голубики – нетрудное дело. Просто следует знать некоторые нюансы, чтобы все прошло успешно. Для посадки голубики нужно выполнить некоторые действия.
- Начнем с выбора места для посадки. Лохина нуждается в хорошо освещенном и дренированном участке с глубоким и плодородной грунтовой водой. Также там не должно быть сквозняков и других растений, которые будут делать тень.
- Следующий шаг – подготовка земли. Перед посадкой нужно удалить все сорняки и подготовить почву для растений. Для этого рекомендуется добавить органические удобрения и перекопать почву.
- Важным этапом является осмотр саженцев голубики. Они должны быть здоровыми и крепкими, с корнями длиной около 20 сантиметров.
Садим голубику / Фото Kvitkainfo
- Затем делаем отверстия вглубь 30 сантиметров и диаметром около 50 сантиметров между отверстиями. Размещение дырочек должно быть на расстоянии 2-3 метра друг от друга.
- Саженцы нужно правильно посадить. Ставим их в центр отверстия и разрыхляем землю, чтобы заполнить пустое место. Утрамбовываем землю вокруг саженцев.
- После этого поливаем наши саженцы голубики водой. В корневую зону нужно налить достаточное количество воды.
Полив голубики / Фото Агроном.
- Убираем все излишнее. В том числе еще раз проверяем участок на наличие сорняков и удаляем их.
- Уход – безусловно, является очень важным этапом в выращивании ягоды. Нужно регулярно производить обрезку, обеспечивать достаточное увлажнение и питание, защиту от вредителей и болезней. Только тогда можно ждать хорошего и богатого урожая.