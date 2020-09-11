Популярная певица Билли Айлиш с 20 августа не публиковала никаких фотографий. Но на днях девушка решила поделиться серией ярких снимков. Билли примерила модный look от Gucci и поразила фанатов смелым образом.

18-летняя знаменитость Билли Айлиш ничего не публиковала уже четыре недели. Да и, в основном, ее сообщения были связаны с политической ситуацией в США. Но на днях певица поделилась серией модных снимков на странице в инстаграме, чем успокоила поклонников.

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На кадрах Билли Айлиш позирует, полностью облачившись в одежду от известного бренда Gucci. Для прогулки звезда выбрала красные брюки с модным принтом в стиле граффити и кроссовки в тон. Билли дополнила look платком на волосах и большим шарфом, который она накинула на плечи и голову.

Завершили образ красная маска с камнями и такого же цвета очки-полумесяцы. Звезда показалась перед камерой полностью без макияжа, поэтому фанаты восхитились ее натуральной красотой.

Релакс,

– написала Билли под фото.

Поклонники по-разному восприняли смелый образ знаменитости. И хоть время от времени попадались комментарии о том, что образ совсем не подходит певице, большинство оценили его положительно. "Она огонь", "Мы любим тебя", "Мое все", "Королева", – написали в комментариях.

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