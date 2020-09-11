Популярна співачка Біллі Айліш з 20 серпня не публікувала жодних світлин. Але днями дівчина вирішила поділитися серією яскравих знімків. Біллі приміряла модний look від Gucci і вразила фанатів сміливим образом.

18-річна знаменитість Біллі Айліш нічого не публікувала вже чотири тижні. Та й, здебільшого, її дописи були пов'язані з політичною ситуацією в США. Але днями співачка поділилась серією модних знімків на сторінці в інстаграмі, чим втішила шанувальників.

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На кадрах Біллі Айліш позує, повністю одягнувшись в одяг від відомого бренду Gucci. Для прогулянки зірка обрала червоні штани з модним принтом в стилі графіті та кросівки в тон. Біллі доповнила look хустиною на волоссі та великим шарфом, який вона також накинула на плечі та голову.

Завершили образ червона маска з камінцями та такого самого кольору окуляри-півмісяці. Зірка показалась перед камерою повністю без макіяжу, тож фанати замилувалися її натуральною вродою.

Релакс,

– написала Біллі під фото.

Шанувальники по-різному сприйняли сміливий образ знаменитості. І хоч час від часу траплялися коментарі про те, що образ зовсім не підходить співачці, більшість оцінили його позитивно. "Вона вогонь", "Ми любимо тебе", "Моє все", "Королева", – написали в коментарях.

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