Для украинского народа этот праздник стал воплощением духовной поддержки, единения и веры в то, что искренняя молитва способна творить чудеса. Когда украинцы будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы 2026 – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Смотрите также Не в декабре: когда будем праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2026 году

Когда будет праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 2026 году?

В 2026 году украинцы будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы 1 октября. Это связано с переходом Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь, который состоялся еще в 2023 году.

Изменение календарного стиля сместило празднование неподвижных праздников на 13 дней назад. Поэтому привычная ранее дата 14 октября больше не актуальна для верующих. С тех пор именно 1 октября христиане чтят этот большой религиозный праздник.

Покров Пресвятой Богородицы 2026: какая история праздника?

История этого величественного праздника достигает глубины Х века и переносит нас в Константинополь. По древним преданиям, именно во Влахернском храме, когда город находился в осаде врагов, верующие стали свидетелями настоящего чуда. Во время искренней молитвы им явилась Дева Мария в окружении ангелов и святых.

В знак своей небесной защиты Богородица сняла с головы омофор и распростерла его над людьми. Этот жест стал символом невидимого, но мощного щита, который оберегает от любой беды.

С течением времени этот праздник приобрел особое значение на украинских землях. Для наших предков-казаков Покрова стала настоящим олицетворением покровительства. Запорожцы считали Богородицу своей покровительницей, поэтому возводили в Ее честь храмы и никогда не отправлялись в военные походы без иконы Девы Марии.

Покрова Пресвятой Богородицы 2026 / Фото Pinterest

Какие традиции праздника Покрова Богородицы?