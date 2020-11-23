В понедельник, 23 ноября, во Львове прощаются с режиссером Романом Виктюком. Похоронят народного артиста Украины на Лычаковское кладбище в семейном склепе рядом с родителями.

Гроб с телом Романа Виктюка уже выставили для прощания на сцене Театра юного зрителя. Именно здесь он начал свою актерскую деятельность после обучения в Москве. С режиссером прощаются его родственники, друзья и близкие, сообщает 24 канал.

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"Это святой человек. Он нас всегда называл детьми – племянников и племянниц. Все мы всегда были дети, а он для нас – братиком. Мы очень его любили и будем любить. Очень сложно и очень неожиданная смерть. Для всей семьи это очень большая потеря", – рассказал племянник Романа Виктюка Борис Виктюк.



Прощание с Романом Виктюком во Львове / Фото Ирины Панчишин, 24 канал



Во Львове прощаются с Романом Виктюком / Фото Ирины Панчишин, 24 канал



Романа Виктюка проводят в последний путь / Фото Ирины Панчишин, 24 канал

В 12:00 состоится гражданская панихида. Возле гроба Романа Виктюка будут выступать его коллеги.

В 13:30 гроб будут выносить из театра и идти в церковь Святого Андрея, где состоится отпевание и молитвенный чин. В 14:30 участники церемонии будут следовать за катафалком пешком и проведут режиссера в последний путь на Лычаковское кладбище. Похоронят писателя на поле №70 Лычаковского кладбища.

Во время движения процессии возможны ситуативные перекрытия движения. Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, по маршруту будет обеспечено сопровождение и возможные ситуативные перекрытия:

"В 9.00 выезд с площади Галицкой 7 до Первого украинского театра для детей и юношества (Гнатюка 11). Далее, в 13.30 шествие пройдет от Первого украинского театра для детей и юношества (Гнатюка 11) в храм святого апостола Андрея (Соборная 3а). в 13.30 колонна пройдет от храма святого апостола Андрея (Соборная 3а) и двинется к Лычаковскому кладбищу (Мечникова 33) ", – сообщили в полиции.

Что известно о смерти Романа Виктюка?

Украинский режиссер умер в возрасте 84 лет в Москве в одной из больниц. В октябре мужчину госпитализировали с коронавирусом. После временного улучшения состояния здоровья ему снова стало хуже. Его перевели в реанимацию, где он и умер 17 ноября. Сначала СМИ называли причиной смерти режиссера анемию мозга, но 18 ноября официально стало известно, что Виктюр умер через тромбоэмболию – закупорку сосудов, которая часто сопровождается ишемическим инфарктом.