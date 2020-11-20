Смерть Романа Виктюка 17 ноября всколыхнула не только Украину, но и Россию. С уроженцем Львова коллеги и друзья попрощались в Москве в его же театре.

Открытая церемония прощания с Романом Виктюком состоялась в пятницу, 20 ноября. Все желающие смогли попрощаться с режиссером в главном зале Театра Романа Виктюка, где посреди сцены стоял стеклянный гроб Виктюка. Об этом сообщают в российском издании "МК".

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По словам директора театра Валерия Райкова, такой гроб был избран из-за боязни пожилых людей, желавших попрощаться с режиссером, заразиться коронавирусом. Хотя мужчина умер из-за тромбоэмболии, в истории болезни записано, что он умер от осложнений COVID-19, поскольку с ним его госпитализировали в октябре в одной из московских больниц. После некоторого улучшения состояния здоровья Роману Виктюку внезапно стало хуже, и его перевели в реанимацию. Именно там он и умер.

"Сейчас все боятся. Поэтому мы нашли такой гроб, который в своей основе является деревянным, но крышка у него из стекла, достаточно высококачественного и прочного. Мы искали такую и нашли – довольно дорогую. Одно скажу – она достойна Романа Виктюка", – заверил Райков.

Проститься с ним пришли сотни его поклонников. На сцену поднимались его друзья и близкие, а также коллеги, которые принесли десятки букетов цветов. Со сцены также прозвучал стих украинской поэтессы Лины Костенко "Крылья" в знак прощания с режиссером.

Церемония прощания с Романом Виктюком в Москве: видео

Церемония прощания в Москве продолжалась до 15:00, после чего тело режиссера отправят в Украину в его родной город Львов. Именно там состоятся похороны Виктюка в понедельник, 23 ноября. Племянница Романа уже рассказала, что церемония прощания состоится в Первом театре, отпевание – в Церкви святого Андрея, а погребение – на Лычаковском кладбище в склепе родителей.