Испанская королева Летиция продолжает покорять поклонников на светских выходах. Ее Величество снова появилась на публике под дождем, но это не помешало поразить элегантным образом.

Элегантная королева Испании Летиция всегда умеет выглядеть блестяще. Она постоянно покоряет публику новыми образами, которые демонстрирует на светских мероприятиях. 24 канал покажет, как выглядела испанская королева при новом выходе в свет.

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На днях королева Летиция посетила штаб-квартиру FAD (Фонда против наркозависимости) в Мадриде. И даже несмотря на ливень, она выглядела элегантно и стильно.

Новый образ королевы Летиции

Женщина прибыла на встречу в черной кофточке, которую удачно соединила с серыми брюками в клеточку. Образ дополняло темное длинное пальто, которое королева решила не застегивать. Look Ее Величества выглядел очень элегантно.

Лаконичный наряд королева соединила с кожаными ботинками на шнуровке в тон. В руках Летиция держала черную сумочку-клатч прямоугольной формы. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами, а также дополнила образ нюдовым макияжем.

В ушах королевы Летиции были миниатюрные золотистые серьги-кольца. Во время посещения штаб-квартиры фонда в Мадриде падал дождь, поэтому испанская королева шла с большим черным зонтом, поскольку она соблюдает правила социальной дистанции. Также она не забыла и о защитной маске.



Королева Летиция / Getty Images