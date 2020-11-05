Іспанська королева Летиція продовжує підкорювати шанувальників на світських виходах. Її Величність знову з'явилась на публіці під дощем, але це не завадило вразити елегантним образом.

Елегантна королева Іспанії Летиція завжди вміє виглядати блискуче. Вона постійно підкорює публіку новими образами, які демонструє на світських заходах. 24 канал покаже, як виглядала іспанська королева при новому виході у світ.

До слова Лілія Ребрик влаштувала запальні танці у сміливому вбранні: відео

Днями королева Летиція відвідала штаб-квартиру FAD (Фонду проти наркозалежності) в Мадриді. І навіть незважаючи на зливу, вона виглядала елегантно та стильно.

Новий образ королеви Летиції

Жінка прибула на зустріч в чорній кофтинці, яку вдало поєднала з сірими брючними штанами в клітинку. Образ доповнювало темне довге пальто, яке королева вирішила не застібати. Look Її Величності виглядав дуже елегантно.

Лаконічне вбрання королева поєднала з шкіряними черевиками на шнурівці в тон. У руках Летиція тримала чорну сумочку-клатч прямокутної форми. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвилями, а також доповнила образ нюдовим макіяжем.

У вухах королеви Летиції були мініатюрні золотисті сережки-кільця. Під час відвідин штаб-квартири фонду в Мадриді падав дощ, тому іспанська королева йшла з великою чорною парасолею, оскільки вона дотримується правил соціальної дистанції. Також вона не забула і про захисну маску.



Королева Летиція / Getty Images