Почему на грядке нужно сеять горчицу: полезные свойства, о которых вы не знали
6 мая 2023, 13:33Читати новину українською
Горчица очень хорошо помогает оздоровлять землю естественным образом. Даже не нужно использовать химию, если посеять горчицу. В чем польза горчицы – узнайте дальше.
Горчица настолько хорошо влияет на качество земли, что не нужно использовать никакие химические удобрения. Ведь она улучшает почву естественным образом. В чем такая польза горчицы – расскажет 24 Канал.
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Чем полезна горчица для грядки
- На грядках горчица используется как зеленое удобрение. Горчица способна увеличивать содержание органических веществ в почве, что обеспечивает пищевые элементы других растений на грядке.
- Горчица выпускает специальные химические соединения, которые могут быть вредны для некоторых вредителей и болезней растений. Речь идет о нематодах и грибковых инфекциях. Когда горчица распадается, эти соединения отдаются земле, что отпугивает некоторых вредителей как можно дальше от других растений.
- Все больше она очищает почву от гнилостных микроорганизмов, таких как парша и фитофтора.
- Хорошо посеять горчицу перед посадкой картофеля, помидоров, баклажанов. Она ведь разрыхляет корнями землю и поднимает вверх влагу и питательные вещества из нижних слоев почвы.
- Ботва горчицы понадобится для переработки и последующего употребления в пищу домашней птицей и скотом.
- Горчица обогащает бедные почвы и поддерживает здоровые микроорганизмы. Она содержит фосфор, глюкозу, сульфат калия, обычный калий, азотистые соединения, разные полезные эфирные масла.
Масло горчичное / Фото Gustavheess
- При высадке однолетних растений удерживает снег, что помогает увлажнять почву весной.
- Горчица предотвращает рост сорняков, увеличивая количество живых бактерий в земле, противодействующих сорнякам Она восстанавливает структуру почвы и уменьшает эрозию. Учитывая эти факторы, горчица может быть полезна для грядок.